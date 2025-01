Sectoarele vizate sunt Spitale Publice, Spitale Private, Producție și Servicii Medicale, Retail Pharma, Producători de Medicamente.

Care dintre proiectele dumneavoastră de până acum îl considerați a fi cel mai important?

Cel mai important proiect al meu este, fără îndoială, sistemul One Step ALL ON X®️. Această tehnologie de dinți ficși pe implanturi reprezintă un salt enorm pentru pacienți, datorită rapidității și durabilității soluției, ce integrează o bară de titan frezat la rece, mult mai rezistentă și antibacteriană decât cele sinterizate. One Step ALL ON X®️ îmbunătățește enorm calitatea vieții pacienților prin confort și funcționalitate. Dinții ficși sunt disponibili în doar cinci zile. Oferă o senzație identică cu cea a dinților naturali. Astfel, sunt eliminate neajunsurile protezelor mobile. Consider că acest proiect aduce un plus de viitor pentru sănătatea și confortul pacienților noștri.

Care considerați că este cea mai mare provocare pe care ați întâmpinat-o până acum?

Cea mai mare provocare a fost găsirea și formarea unei echipe de medici și tehnicieni care să funcționeze armonios, asemenea unei orchestre simfonice. Fiecare membru al echipei contribuie esențial la realizarea unei lucrări perfecte. A fost un efort considerabil să găsim profesioniști care să îmbine tehnica cu pasiunea pentru inovație, perfecțiunea și durabilitatea lucrărilor. Este un efort uman intens, dar esențial pentru rezultatele de înaltă calitate pe care dorim să le oferim pacienților noștri.

Care sunt greutățile pe care le-ați întâmpinat sau încă le mai întâmpinați din acest punct de vedere?

Implicarea statului este crucială prin crearea unui cadru legal care să sprijine inovația și competiția loială între toate clinicile, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai bune opțiuni. Statul ne oferă stabilitatea și predictibilitatea necesare într-o industrie atât de tehnică. În plus, programele de digitalizare susținute de stat și de Uniunea Europeană ne permit să accesăm fonduri care ridică standardele de calitate la nivel european. Cu toate acestea, o birocrație mai simplificată ar accelera inovația și implementarea noilor tehnologii în clinicile din România.

Care sunt lipsurile inacceptabile cu care vă confruntați în activitatea dumneavoastră?

Un aspect problematic este lipsa tehnologiilor medicale de vârf produse local, ceea ce ne obligă să apelăm frecvent la importuri. Mi-ar plăcea să avem furnizori locali pentru instrumentele medicale și tehnologiile de laborator. O industrie locală puternică ar stimula atât economia, cât și progresul nostru în cercetare. În prezent, colaborăm cu furnizori internaționali, dar un sprijin local în acest domeniu ar fi un mare avantaj.

Care credeți că ar fi primele trei decizii pe care omenirea ar trebui să le ia urgent pentru a beneficia cu toții de un viitor mai bun?

În primul rând, cred că ar trebui să ne concentrăm pe optimizarea continuă a proceselor și tehnologiilor pentru a le face accesibile unui număr cât mai mare de oameni. Sistemele de sănătate ar trebui să devină mai accesibile pentru cei care au nevoie de ele, dar nu și le pot permite în acest moment. În al doilea rând, investițiile în educație și cercetare ar trebui sporite la nivel global. Acestea sunt fundamentul pentru progresul uman. În al treilea rând, cred că ar trebui să existe o colaborare internațională mai strânsă în domeniul sănătății și al tehnologiei medicale, pentru ca inovațiile să fie accesibile la nivel global, nu doar pentru cei din țările dezvoltate.

Ce sfaturi i-ați da unui tânăr ce s-a hotărât să meargă pe urmele dumneavoastră în carieră?

Primul sfat pe care l-aș da ar fi să își cultive perseverența și pasiunea pentru excelență. Domeniul stomatologic și cel al implantologiei necesită dedicație și o atenție desăvârșită pentru detalii. În al doilea rând, le-aș recomanda tinerilor să își dezvolte cunoștințele tehnice și să rămână deschiși la noile tehnologii, fiindcă inovația este cheia progresului. Nu în ultimul rând, le-aș spune să își aleagă o echipă de oameni care împărtășesc aceleași valori – succesul în această carieră nu vine niciodată individual, ci este un efort de echipă.