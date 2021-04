Într-un interviu acordat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Dorian Popa a vorbit despre afacerile sale, dar și despre modul în care negociază. Mai exact, vloggerul se declară mulțumit de cariera sa, dar și de veniturile sale.

În trecut, acesta a avut mai multe contracte cu Pro Tv, în care a apărut de mai multe ori pe micile ecrane. Mai târziu, acesta a primit o altă propunere de la Antena 1, pe care a acceptat-o și căreia i-a rămas fidel.

Întrebat dacă îi este mai bine la Antena 1 decât la Pro TV, Dorian Popa a dat un răspuns foarte clar. Artistul a recunoscut că s-a aflat la un moment de răscruce, însă a realizat că propunerea de la Antena 1 a fost mai bună. El a mai adăugat că nu a putut refuza scaunul de jurat de la ”Next Star”, iar oferta a fost una de nerefuzat.

„A fost un moment de răscruce în care oferta de la Antena 1 a fost mult mai bună. Am ales-o pe aceea deoarece sunt un afacerist, îmi curge prin vene sângele de antreprenor. Mi s-a oferit scaunul de jurat la «Next Star» pe care nu aveam cum vreodată să îl refuz. Era o ofertă de nerefuzat. De atunci avem o colaborare extraordinară. Le mulțumesc că m-au susținut!”, a transmis el.

Cum își gestionează Dorian Popa ofertele

Cătălin Măruță nu s-a putut abține și l-a întrebat ce ar face dacă i s-ar face o altă propunere mai bună din partea unui alt post de televiziune. În acest context, Dorian Popa a vorbit despre modul în care negociază fiecare contract.

Potrivit acestuia, ofertele sale nu sunt ascunse, iar persoanele cu care lucrează trebuie să fie deschise. El a mai adăugat că de obicei, când negociază le spune persoanelor în cauză că mai are discuții și cu alte branduri, sau alte posturi de televiziune, însă nu menționează niciodată sumele concrete.

„Eu niciodată nu am ascuns ofertele pe care le-am avut pe masă. Și mai mult decât atât, cei cu care lucrez ar trebui să înțeleagă că trebuie să fie deschiși pentru a ști ce oferte mai am atunci când negociez în mod direct cu ei. Dacă tu vrei mâine să semnăm ceva, eu îți voi spune că mai am discuții și cu ăla și cu ăla. Nu îți voi spune sume concrete, dar îți voi spune că tragi mai prost, că în stânga e mai bine”, a spus Dorian Popa.

De menționat este faptul că, pe lângă contractele semnate, Dorian Popa încasează lunar aproximativ 40.000 de euro doar din rețelele de socializare.