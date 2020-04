Jack Dorsey, unul dintre fondatorii Twitter, a anunţat marţi că va dona un miliard de dolari pentru a ajuta la combaterea pandemiei COVID-19, informează AFP.

Într-o serie de tweet-uri, Dorsey explică că această sumă reprezintă 28% din averea sa. Pentru a obţine această sumă, va vinde treptat acţiunile unei alte companii pe care o deţine, Square, specializată în plăţi digitale.

„După rezolvarea acestei pandemii, banii vor fi direcţionaţi către sănătatea şi educaţia fetelor, precum şi către venitul universal”, a precizat miliardarul, a cărui avere este estimată de Forbes la 3,3 miliarde de dolari. Jack Dorsey consideră aceste două domenii ca soluţii potenţiale pentru „problemele cu care se confruntă lumea”.

Subiectul venitului universal trezeşte un interes reînnoit din partea multor politicieni şi a oamenilor de afaceri, în contextul în care criza economică generată de pandemie a trimis în şomaj milioane de oameni. „Este o idee grozavă care trebuie testată”, a apreciat Dorsey.

Fondurile vor fi alocate, în mod transparent, prin intermediul fundaţiei sale Start Small. Conform tabelului distribuit online, o primă subvenţie de 100.000 de dolari este destinată Fondului american alimentar.

Fondatorul Amazon şi cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a anunţat pe Instagram în urmă cu cinci zile că a donat 100 de milioane de dolari băncilor americane de produse alimentare. Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg şi soţia sa, Priscilla Chan, au donat 25 de milioane de dolari pentru cercetările destinate găsirii unor tratamente pentru combaterea noului coronavirus, scrie Agerpres.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020