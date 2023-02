Doliu în lumea filmului! George R. Robertson a murit la vârsta de 89 de ani. El a fost un actor canadian cunoscut mai ales pentru interpretarea șefului Henry J. Hurst, un șef de poliție înfumurat, dar hilar, în șase filme din Academia de Poliție.

Familia a confirmat decesul său pe 29 ianuarie. El a fost descris ca fiind „soț, tată, bunic, actor, scriitor, pictor umanitar”, iar familia a scris că „lasă o moștenire de multe realizări”, multe dintre acestea putând fi atribuite carierei sale îndelungate în filme și televiziune.

Viața și cariera celebrului actor

Născut în Brampton, Ontario, la 20 aprilie 1933, Robertson și-a început cariera de actor pe scena de teatru înainte de a rezerva roluri mici în mai multe seriale TV, printre care The F.B.I., The Most Deadly Game și Cool Million.

Dar abia după ce a obținut un rol în clasicul din anii ’80 Police Academy, alături de starurile Steve Guttenberg, Kim Cattrall și regretatul Bubba Smith, a avut marea sa șansă. Filmul a fost un succes comercial uriaș și a dus la alte cinci continuări între 1985 și 1989.

După încheierea francizei cinematografice, actorul a continuat să joace în mai multe filme și seriale de televiziune, precum The Path to 9/11, The Pentagon Papers și Sundays at Tiffany’s.

De asemenea, a deținut un rol regulat în serialul dramatic E.N.G. de la CTV între 1989-1994. A mai avut roluri de actorie până în 2017, ultimele sale două filme fiind Crossfire în 2016 și Cradle to Grave în 2017.

Robertson a adunat aproximativ 80 de roluri de actorie de-a lungul carierei sale și a fost distins în 1993 cu premiul Margaret Collier de către Canadian Broadcast Corporation, potrivit familiei sale.

A fost ambasador al UNICEF

În ciuda carierei sale cinematografice îndelungate, familia sa a precizat că „cele mai importante obiective ale sale au fost atinse ajutându-i pe alții”.

Aceștia au spus că, după ce a jucat rolul șefului Hurst din Academia de Poliție, el s-a folosit de rolul său pentru a vorbi tinerilor din liceele din Canada ca ambasador UNICEF – o faptă care i-a adus în cele din urmă premiul Danny Kaye UNICEF Canada în 1990 pentru o contribuție remarcabilă.

De asemenea, a ajutat la strângerea de fonduri pentru un orfelinat din Chiang Mai, Thailanda, mergând pe jos 529 de kilometri (peste 328 de mile).