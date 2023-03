Preotul Cătălin Moroșan s-a stins din viață. În urmă cu o lună el a ajuns în stare gravă la spital, find internat în secția ATI. El ingerase o substanță chimică. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, însă, moartea preotului ridică multe semne de întrebare.

În urmă cu aproximativ o lună, în data de 27 ianuarie, preotul Cătălin Moroșan ajungea de urgență la Spitalul Județean Constanța. Soția preotului a susținut, atunci, că nu înțelege cum starea bărbatului s-a putut schimba atât de brusc.

„A ieşit de-acasă, deci a plecat de-acasă ca tot omul, bine. La prânz a ajuns acasă, am petrecut împreună timp, am luat masa împreună și i s-a făcut rău, am chemat ambulanţa şi l-am adus la spital”, declara femeia.

Soția preotului susține că i-au fost puse bețe în roate

Preotul a murit în data de 1 martie, la vârsta de 30 de ani. Soția, distrusă de durere, face acuzații grave, spunând că a intenționat să îl mute la un spital din Capitală, dar i s-au pus bețe în roate.

„Încercăm de 3 zile să facem transferul soțului meu, pr. Moroșan Cătălin, la un spital de specialitate din București, dar ne luptăm cu morile de vânt, avem piedici la transfer. Este dreptul meu și lupt pentru el, dar Spitalul Județean de Urgență Constanța nu mi-l oferă. Rog să fie distribuită postarea mea”, a scris, pe 4 februarie, Mihaela Moroșan.

Cătălin Moroșan, apropiat al lui ÎPS Teodosie

Bărbatul era apropiat al lui ÎPS Teodosie. Cei doi apar în nenumărate rânduri împreună, a arătat cancan.ro.

După ce preotul a ajuns la spital intoxicat cu o substanță chimică, ÎPS Teodosie a fost acuzat de tentativă de omor, împotriva lui existând o plângere penală. Însă, cazul a fost clasat. Ciudat este că preotul Cătălin Moroșan reușise să avanseze repede în carieră.

Părintele fusese numit paroh al bisericii Sfântul Ștefan, din zona Gării CFR Constanța, dar și administrator al unei afaceri pe care Arhiepiscopia Tomisului o are la Costinești, o bază de tratament. Însă, la finalul anului 2022, preotul a pierdut toate beneficiile. A fost schimbat din parohiat și din funcția de administrator al firmei de la Costinești.

A fost înlocuit din mai multe poziții de conducere

Preotul Cătălin Moroșan ar fi fost înlocuit de curând din mai multe poziții de conducere din cadrul Arhiepiepiscopiei Tomisului, deoarece era în conflict cu conducerea instituției respective.

„Cu privire la informațiile prin care se prezintă opiniei publice faptul că preotul în cauză ar fi fost demis din anumite funcții administrative, facem precizarea că acest aspect nu reprezintă o sancțiune aplicată părintelui, ci reprezintă dinamismul caracteristic din administrația bisericească, conform Statutului de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, misiunea principală a preotului fiind aceea de a sluji la sfântul Altar.

Vă aducem la cunoștință că Arhiepiscopul Tomisului se informează permanent despre evoluția medicală a preotului Cătălin Moroșan, se roagă pentru acesta, dând dispoziție tuturor preoților din subordine să facă slujbe speciale pentru însănătoșirea părintelui”, au transmis, anterior, reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului.