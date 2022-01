Este doliu imens! A încetat din viață cântărețul și actorul Meat Loaf. Acesta a murit, joi noapte, la vârsta de 74 de ani.

Într-o declarație postată pe pagina lui de Facebook se anunță că Meat Loaf a încetat din viață, având-o la capătăi pe soția sa Deborah alături. Fiicele Pearl și Amanda și prietenii apropiați i-au fost alături în ultimele ore.

„Inimile noastre sunt îndurerate să anunțăm că incomparabilul Meat Loaf a murit în această seară, cu soția sa Deborah alături. Fiicele Pearl și Amanda și prietenii apropiați au fost alături de el în ultimele 24 de ore.

Cariera sa uimitoare s-a întins pe 6 decenii în care a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume și a jucat în peste 65 de filme, inclusiv „Fight Club”, „Focus”, „Rocky Horror Picture Show” și „Wayne’s World”. „Bat Out of Hell” rămâne unul dintre cele mai bine vândute albume din toate timpurile.

Știm cât de mult a însemnat el pentru mulți dintre voi și apreciem cu adevărat toată dragostea și sprijinul pe care ni le oferiți în această perioadă de durere în care am pierdut un artist atât de inspirat și un om atât de frumos.

Vă mulțumim pentru că înțelegeți nevoia noastră de intimitate în acest moment.

Din inima lui pentru sufletele voastre… nu vă opriți niciodată din cântat!”, se arată în mesajul transmis pe pagina de socializare.

Doliu uriaș în lumea muzicii. Legătura cu Meat Loaf

Trebuie amintit că în urmă cu aproape un an binecunoscutul compozitor și textier american Jim Steinman a murit la vârsta de 73 de ani, după ce a fost transportat duminică de urgență la spital. Acesta a contribuit inclusiv la succesul lui Meat Loaf, dar și a lui Celine Dion și Bonnie Tyler. Omagiile au curs din partea artiștilor din întreaga lume pe rețelele de socializare pentru „patronul spiritual al baladelor sentimentale”. Steinman a compus albumul de debut al cântăreţului Meat Loaf, ”Bat Out of Hell” (1977), care s-a vândut în aproape 50 de milioane de exemplare.

Steinman a colaborat cu Meat Loaf și la albumul din 1981 „Dead Ringer”, a fost compozitor / producător pe albumul „Bat Out of Hell II: Back Into Hell” din 1993 și a compus albumul „Braver Than We Are” din 2016.

„Nu există niciun alt compozitor ca el”, a spus Meat Loaf, în momentul în care Steinman a fost în „Hall Of Fame” în 2012.