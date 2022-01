Hardy Krüger, un actor german care a jucat rolul principal în circa 75 de filme de-a lungul carierei sale, a decedat la vârsta de 93 de ani în California, a anunţat joi agenţia cu care colabora, potrivit Daily Mail.

Actorul a decedat pe neaşteptate în Palm Springs, a precizat agenţia cu sediul la Hamburg într-un comunicat.

„Căldura sa sufletească, bucuria sa de a trăi şi simţul său de neclintit al dreptăţii îl vor face de neuitat”, a transmis agenția.

A jucat alături de John Wayne, Sean Connery sau Michael Caine

Hardy Krüger a avut un rol principal în 75 de filme de-a lungul unei cariere care a durat 40 de ani. Acesta a apărut în filmul de război „A Bridge too Far”, care s-a lăudat cu o distribuție de excepție precum James Caan, Michael Caine și Sean Connery.

Născut la Berlin în 1928, tatăl lui Krüger, inginer, a fost un susținător al lui Adolf Hitler și un membru timpuriu al Partidului Nazist.

Și-a făcut debutul actoricesc în filmul german The Young Eagles, dar cariera sa a fost întreruptă când a fost recrutat de German Wehrmacht – una dintre forțele armatei naziste – în 1944, când avea 16 ani.

Krüger a fost unul dintre puţinii actori germani care au reuşit să aibă o carieră internaţională după război. El a devenit cunoscut în afara Germaniei în filmul de război britanic „The One That Got Away”.

A primit mai multe premii în Germania

Ulterior, a apărut alături de John Wayne în „Hatari!” şi împreună cu James Stewart şi Peter Finch în „The Flight of the Phoenix”.

În 1963, Krüger a jucat în drama franceză „Les dimanches de Ville d’Avray”, peliculă recompensată cu Oscarul pentru cel mai bun film străin, în care a interpretat rolul unui veteran al războiului din Vietnam care se învinovăţeşte pentru moartea unui copil vietnamez.

Actorul a primit, de asemenea, o serie de premii în Germania sa natală.

De-a lungul carierei, Kruger a apărut pe ecran alături de actori şi artişti celebri precum Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Catherine Deneuve şi Orson Welles.

Krüger a avut şi o carieră prolifică de scriitor, care a debutat în 1970 cu cartea „Eine Farm in Afrika” („O fermă în Africa”). Cartea spune povestea fermei pe care actorul şi-a cumpărat-o la poalele muntelui Kilimanjaro, după ce s-a îndrăgostit de Africa de Est în timpul filmărilor la „Hatari!”.