Doliu uriaș la Hollywood. Cunoscutul actor John Paragon, cunoscut din filmul „Pee-wee’s Playhouse” şi din serialul Seinfeld, a murit. Cauzele decesului nu se cunosc încă. Potrivit TMZ, John Paragon a murit în aprilie din „cauze necunoscute”, iar veștile despre moartea sa fiind făcute publice doar săptămâna aceasta.

Candidatul la Emmy este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Jambi în emisiunea TV pentru copii care a avut loc din 1986 până în 1990 alături de Paul Reubens în rolul Pee-wee Herman a murit la vârsta de doar 66 de ani.

Celelalte roluri ale sale au inclus apariții în serialul Seinfeld – unde a jucat rolul Cedric, apoi în serialul Cheers, apariţii în cadrul Saturday Night Live, precum și filme celebre, printre care The Frog Prince, Double Trouble și Pandemonium. De asemenea, a scris mai multe scenarii, printre care Mistress of the Dark, Twin Sitters și The Paragon of Comedy.

Cine era John Paragon

Paragon a lucrat cu Walt Disnet Imagineering pentru spectacole de improvizație în parcurile tematice Disney, inclusiv în interpretarea rolului lui Lucky the Dinosaur în timpul testelor figurii animatronice.

De asemenea, a revenit cu rolul său Jambi the Genie din Pee-wee Herman, în spectacolul de pe Broadway, care s-a ţinut în octombrie 2010 la Teatrul Stephen Sondheim.

John Dixon Paragon s-a născut în Alaska, dar a crescut și a urmat școli în Fort Collins, Colorado. El a început în grupul de improvizație din Los Angeles, The Groundlings, alături de Paul Reubens și Phil Hartman. John este cunoscut mai ales pentru munca sa la spectacolul pentru copii.

În urmă cu câteva zile, un alt actor cunoscut s-a stins din viață. E vorba de Frank Bonner care avea 79 de ani. Acesta a interpretat mai multe roluri printre care și Herb Tarlek în sitcom-ul „WKRP in Cincinnati”. Decesul său a surveit pe fondul unei bătălii cu o boală numită Lewy body dementia. Această boală este asociată cu depuneri anormale ale unui proteine numite alfa-sinucleină în creier.

