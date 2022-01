Regizorul Jean-Claude Lord a încetat din viaţă sâmbătă seara în urma unui accident vascular cerebral suferit pe 30 decembrie, a transmis fiul său Jean-Sébastien, într-un mesaj postat pe Twitter.

C’est avec une tristesse infinie que nous vous annonçons qu’à 22h33, le 15 janvier 2022, Jean-Claude Lord s’est éteint à l’âge de 78 ans des suites d’un AVC massif survenu le 30 décembre dernier. Il était un grand pionnier du cinéma et de la télévision au Québec. pic.twitter.com/Yb8LQ6Vgwb — Jean-Sébastien Lord (@jslord72) January 16, 2022

Angajamentul social al regizorului, un critic al autorităţii şi al puterilor consacrate, ”s-a aflat în centrul activităţii sale”, a subliniat fiul său în mesajul de omagiu. ”S-a autodefinit nu ca artist, ci ca un ‘comunicator’ căruia îi plăcea să pună la îndoială valorile societăţii în care trăim”, a adăugat el.

Pionier al cinematografiei din Quebec

„A fost un pionier al cinematografiei şi televiziunii din Quebec„, a transmis prim-ministrul quebecoez François Legault într-un mesaj de condoleanţe, pe pagina sa de Twitter.

Prim-ministrul din Quebec a precizat că ”păstrează amintiri frumoase” din activitatea profesională a regizorului, în special din serialul de televiziune ”Lance et compte” despre cercurile profesioniste de hochei, care a suscitat un mare entuziasm în Quebec. Un sezon al acestui serial a fost difuzat în Franţa sub titlul ”Cogne et gagne”, la sfârşitul anilor 1980.

Regizor, scenarist, editor şi producător, Jean-Claude Lord a regizat peste zece filme, inclusiv ”Délivrez-nous du mal” (1969), ”Bingo (1974), ”Parlez-nous d’amour” (1976) şi filmul ”La Grenouille et la Baleine” (1987).

De asemenea, în anii 1980, a regizat mai multe filme în limba engleză printre care ”Visiting Hours” (”Terror at Central Hospital”), ”The Vindicator” sau ”Mindfield”.

A fost autorul unui serial fenomen

Este cel mai cunoscut pentru seria de televiziune ”Lance et compte”. Pe lângă acesta, Jean-Claude Lord a regizat mai multe seriale de televiziune şi a turnat episoade din primul sezon al serialului poliţist de succes ”District 31”, care continuă încă să fie difuzat în Quebec. Finalul serialului va avea loc în luna aprilie, la sfârșitul celui de-al șaselea sezon.

În 2017, Guvernul din Quebec i-a acordat lui Lord premiul Guy-Mauffette, unul dintre cele mai prestigioase premii acordate unui artist, pentru contribuțiile sale la industria audiovizualului, transmite CBC.

Fiul lui Lord a spus că ceremonia de comemorare a tatălui său va avea loc atunci când restricțiile de sănătate publică impuse pentru a controla pandemia de COVID-19 „se pot preta la o adunare mai semnificativă”.