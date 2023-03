Miliardarul japonez Masatoshi Ito, care a dezvoltat lanțul de magazine de cartier 7-Eleven într-un imperiu global, a decedat la vârsta de 98 de ani. El a decedat de bătrânețe la sfârșitul săptămânii trecute, relatează postul britanic BBC.

Ito Masatoshi avea o avere de 4,4 miliarde de dolari

„Am dori să-i exprimăm recunoștința noastră sinceră pentru amabilitatea de-a lungul vieții”, a anunțat firma. Potrivit Forbes, Ito Masatoshi avea o avere de 4,4 miliarde de dolari.

Un număr de peste 83.000 de magazine 7-Eleven funcționează în întreaga lume, un sfert dintre ele fiind în Japonia. În anul 1956, omul de afaceri a preluat o mică afacere de magazine de îmbrăcăminte din Tokyo, condusă de unchiul său.

Puțin mai târziu, el a redenumit magazinele Ito-Yokado și a transformat afacerea într-un lanț de magazine unice care vindeau orice, de la produse alimentare la haine. Compania a devenit publică în 1972. Cam în aceeași perioadă, un director de la Ito-Yokado, Toshifumi Suzuki, a văzut un magazin 7-Eleven în timpul unei vizite în SUA.

În anul 1992, Masatoshi Ito a demisionat din funcția deținută la Ito-Yokado

Ulterior, Ito-Yokado a încheiat un acord cu proprietarul 7-Eleven – Southland Corporation, care avea sediul în SUA – și a deschis primul 7-Eleven din Japonia în anul 1974. Firma lui Masatoshi Ito a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni la Southland Corporation în martie 1990.

„Sunt întrebat des dacă am reușit pentru că am muncit din greu sau pentru că am fost norocos. De fapt, răspunsul este că ambele au contribuit”, a spus Ito în cadrul unui interviu.

„Am fost norocos că am intrat în afaceri imediat după război, în același timp în care în Japonia începea să se dezvolte o societate de consum mare”, a spus el.

În anul 1992, Masatoshi Ito a demisionat din funcția deținută la Ito-Yokado în urma unor presupuse plăți ilegale făcute de trei directori către membri yakuza, pentru a menține ordinea la o adunare a acționarilor.

Ito-Yokado a fost redenumită Seven & i Holdings în 2005. Litera „i” din numele companiei provine de la Ito, care era președintele de onoare al companiei.