Doliu în SUA! Bob Lee, fondatorul aplicației de plăți Cash App, a fost înjunghiat mortal în San Francisco. Incidentul a avut loc marți, 4 aprilie 2023, însă familia sa a anunțat decesul abia miercuri, 5 aprilie 2023, prin intermediul rețelelor sociale.

Polițiștii din San Francisco au găsit un bărbat rănit, în vârstă de 43 de ani, așa că i-au acordat primul ajutor la fața locului. Ulterior, acesta s-a stins din viață la spital. Poliția din San Francisco nu a identificat încă un suspect în acest caz și nu au fost efectuate arestări în cadrul anchetei în curs de desfășurare. Bob Lee a fost găsit inconștient de polițiștii americani în cartierul Rincon Hill cu două plăgi prin înjunghiere, la nivelul pieptului.

San Francisco Standard a vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere în care se vede clar cum Bob Lee merge pe o alee pustie, părând să caute ajutor. El a fost văzut mergând spre o mașină parcată și ridicându-și cămașa pentru a-și arăta rana, însă vehiculul a plecat înainte ca el să cadă la pământ.

Potrivit datelor preliminare ale poliției americani, 12 omucideri au avut loc, până acum, în acest an în San Francisco, relatează Fox News.

„Tocmai mi-am pierdut cel mai bun prieten, fiul meu Bob Lee, când și-a pierdut viața pe stradă în San Francisco, marți dimineața devreme. M-am mutat în Mill Valley, CA cu Bob, după ce mama lui a murit în 2019, iar recent ne-am mutat la Miami în octombrie 2022. Viața a fost o aventură cu doi burlaci care trăiesc împreună și sunt atât de fericit că am reușit să fim atât de apropiați în ultimii ani. Bob ți-ar da tricoul de pe spate. El nu ar privi niciodată cu dispreț pe nimeni și a aderat la o filozofie strictă fără judecată. Bobby a muncit mai mult decât oricine și a fost cea mai inteligentă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. El va stârni dorul tuturor celor care l-au cunoscut. Mulțumim celor care ne-au contactat pentru sprijin”, a scris, miercuri, Rick Lee (tatăl lui) pe rețelele sociale.

„Sunt atât de întristat și descurajat că mi-am pierdut fratele. El a fost cu adevărat cel mai bun dintre noi. Am fost atât de norocos să cresc alături de el și simt că mi-am pierdut o parte din mine. Mulțumesc tuturor celor care ne-au adresat și au stransmis condoleanțe”, a scris, la rândul său, Tim Oliver Lee (fratele lui) pe rețelele sociale.

„Îmi pare foarte rău să aud asta. Mulți oameni pe care îi cunosc au fost agresați grav. Crimele violente din San Francisco sunt îngrozitoare și chiar dacă atacatorii sunt prinși, ei sunt adesea eliberați imediat. Orașul ia măsuri mai puternice pentru a-i încarcera pe infractori violenti recidivanti?”, a scris, miercuri, Elon Musk pe contul lui de Twitter, după ce aflat că Bob Lee a fost înjunghiat mortal.

