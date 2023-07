Noul logo pentru Twitter este acum un „X”. Elon Musk a decis că acest nou simbol va înlocui deja celebra pasăre albastră. Miliardarul a dat detalii și despre semnificația „X”-ului care va fi imaginea Twitter.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj

Alături de directoarea executivă a Twitter, Linda Yaccarino, miliardarul a prezentat luni un nou logo pentru platforma socială. Acesta este un „X” de culoare albă pe un fundal negru. Logo-ul original al Twitter – cel al păsării albastre – a fost proiectat în 2012 de o echipă de trei persoane.

„X este aici! Hai s-o facem”, a scris pe Twitter Yaccarino. Ea a postat şi o fotografie cu logo-ul proiectat pe birourile companiei din San Francisco.

În acest moment, pe contul de Twitter al lui Yaccarino dar și pe cel al lui Musk apare logo-ul X. Pasărea albastră a Twitter este încă vizibilă pe platformă.

Elon Musk a anunțat încă de acum o zi că doreşte să schimbe logo-ul Twitter. El a făcut și un sondaj de opinie printre milioanele sale de urmăritori pentru a afla dacă ar fi în favoarea schimbării schemei de culori a site-ului din albastru în negru. Ca răspuns la un tweet în care a întrebat cum se vor numi tweet-urile sub noul „X”, Musk a răspuns „x-uri”.

Matt Rhodes, responsabil de strategie la agenţia de creaţie House 337, a declarat pentru Reuters că orice modificare a unui brand atât de bine stabilit în cultura populară reprezintă un risc.

„Orice lucru care îi face pe oameni să găsească mai greu sau să dorească să deschidă aplicaţia pe ecranele aglomerate ale telefoanelor lor riscă să dăuneze utilizării”, a susținut acesta.

Today we say goodbye to this great blue bird

This logo was designed in 2012 by a team of three. @toddwaterbury, @angyche and myself,

The logo was designed to be simple, balanced, and legible at very small sizes, almost like a lowercase „e”, a 🧵 pic.twitter.com/pogZnorRko

— martin grasser (@martingrasser) July 24, 2023