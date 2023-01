Clubul de fotbal din Upton Park, East London, Anglia, a informat recent într-o postare realizată pe pagina sa de socializare că David Gold s-a stins la vârsta de 86 de ani.

Acesta era coacționar al formației din 2010, atunci când alături de David Sullivan a preluat pachetul majoritar al grupării.

„Cu mare regret vă anunțăm că unul dintre coacționari, David Gold, a încetat din viață în această dimineață după o luptă cu o boală”, a transmis West Ham United într-o postare realizată pe Twitter.

Amintim că David Gold a fost în trecut și acționar majoritar la un alt club din fotbalul englez, Birmingham City.

„Din toate aventurile noastre, niciuna nu ne-a adus bucurie mai mare decât momentul în care am ajuns la West Ham, în ianuarie 2010. David a avut o conexiune specială cu clubul. Mereu a vrut ce e mai bun pentru formația asta, moarte lui este o pierdere pentru noi toți”, a declarat celălalt coacționar, David Sullivan, pentru site-ul oficial al grupării londoneze.

Clubul a fost fondat în 1895 ca Thames Ironworks FC și a fost schimbat în 1900 în West Ham United. În 1904 clubul s-a mutat pe stadionul Boleyn Ground, iar în 2016 pe Stadionul Olimpic din Londra, unde se află și acum.

Au jucat inițial în Southern League și în Western League înainte de a juca în Football League în 1919, iar mai apoi au promovat în prima ligă pentru sezonul 1923. În anul 1923 a ajuns de asemenea pentru prima oară în Finala FA Cup, care a avut loc pe Wembley împotriva celor de la Bolton Wanderers.

Mai apoi, în 1940, clubul a câștigat ediția inaugurală a Football League War Cup. Clubul a câștigat de trei ori FA Cup în 1964, 1975 și 1980 și au terminat pe locul doi de două ori, în 1923 și 2006.

În anul 1965, au câștigat Cupa Cupelor UEFA, iar în 1999 au câștigat Cupa Intertoto. Trebuie menționat că este unul dintre cele opt cluburi care nu a fost mai jos de liga a doua a fotbalului englez.

Spre deosebire de celelalte șapte cluburi, West Ham nu a câștigat Premier League. Amintim că cea mai bună clasare a fost obținută în sezonul 1985-86 când a terminat pe locul 3.

It is with deep sadness that West Ham United FC confirm that Joint-Chairman David Gold passed away peacefully this morning following a short illness.

— West Ham United (@WestHam) January 4, 2023