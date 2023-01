Doliu uriaş! A murit una dintre marile actrițe. Încă o stea a părăsit scena

Actriţa Joan Sydney, nominalizată la Oscar, în 1946, pentru rolul secundar din filmul „Secara e verde/ The Corn is Green”, protagonista unui serial de succes din anii 80, a decedat, la începutul acestui an, la vârsta de 83 de ani.