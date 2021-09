Este doliu la Hollywood! Un celebru actor, cunoscut mai ales pentru rolurile sale de comedie, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani.

Românii îl cunosc în special pentru rolul din “Academia de Poliţie”

Este vorba despre Art Metrano, celebru pentru cariera sa în stand-up şi mai ales pentru rolul căpitanului de poliţie Ernie Mauser din seria “Academia de Poliţie”.

Actorul de comedie a murit din cauze naturale, miercuri, în locuinţa sa din Aventura, statul Florida, a confirmat fiul acestuia pentru Hollywood Reporter, potrivit New York Post.

Pe lângă rolurile din părţile doi şi trei ale “Academiei de Poliţie” (1985 şi 1986), Art Metrano a mai jucat şi în “Joanie Loves Chachi” (1982), dar a avut şi roluri episodice în mai multe seriale celebre realizate în SUA, precum “All in the Family”, “Bewitched”, “Starsky and Hutch” sau “Mob Squad”.

Art Metrano şi-a început cariera studiind actoria cu Stella Adler şi John Cassavetes şi făcând numere de stand-up în Catskills, o zonă din statul New York cunoscută pentru această industrie. A dat lovitura în 1979, atunci când un producător al “The Tonight Show”, realizat pe atunci de Johnny Carson, l-a invitat în cadrul emisiunii după ce a văzut un spectacol de-al său.

Un accident l-a lăsat infirm acum mai bine de 30 de ani, însă nu a renunţat la spectacolele de comedie nici atunci

Se spune că Johnny Carson a fost atât de încântat de numărul prezentat de Art Metrano în show-ul său, încât ar fi căzut din scaun de râs, iar uşile au început să se deschidă apoi mult mai larg pentru actorul de comedie.

“I-a plăcut la nebunie şi a devenit un mare fan de-al meu. (…) Brusc am început să susţin toate aceste spectacole. Era absolut extraordinar”, povestea Art Metrano într-un interviu acordat în 2015.

Apoi, în 1989, la vârful carierei sale, actorul a căzut de pe o scară în timp ce lucra la acoperişul casei sale din Los Angeles. Şi-a fracturat trei vertebre în urma incidentului şi a rămas tetraplegic.

În cele din urmă, a reuşit să treacă şi peste acest moment şi şi-a transformat trauma într-un spectacol intitulat “Comedia accidentală a lui Metrano”, pe care îl făcea dintr-un scaun cu rotile motorizat.

“Art și-ar dori ca toți prietenii și familia sa să zâmbească în continuare atunci când se gândesc la el și să râdă și să continue să celebreze viața”, a fost mesajul transmis de familia actorului după decesul acestuia.

