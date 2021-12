Steve Bronski, cofondatorul trupei Bronski Beat, s-a stins din viață. Cântărețul a rămas viu în amintirea oamenilor prin melodiile sale, reprezentative pentru 1980, precum „Smalltown Boy” sau „Why?”.

Acesta a încetat din viaţă şi s-a retras definitiv din lumina reflectoarelor la onorabila vârstă de 61 de ani. Anunțul șocant a fost făcut joi de Jimmy Somerville, fostul cântăreţ al Bronski Beat.

Sad to hear Steve Bronski has died. He was a talented and a very melodic man. Working with him on songs and the one song that changed our lives and touched so many other lives, was a fun and exciting time. Thanks for the melody Steve. Jimmy x pic.twitter.com/VfxbtZu1Nx

— Jimmy Somerville (@JimmySomerville) December 9, 2021