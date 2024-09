Doliu pe Insula Iubirii! Nicoleta Dragne, o fostă ispită feminină, și-a pierdut verișoara. În cadrul unui interviu emoționant, ea a vorbit despre pierderea verișoarei ei, care a plecat prea devreme pe Lumea Celor Drepți, crede ea. I-a fost alături până în ultima clipă. Spre nefericirea ei, verișoara sa a pierdut lupta în fața unei boli grave.

A trecut un an de zile de atunci, dar nici acum nu poate depăși acel moment. Nu crede că va depăși vreodată moartea verișoarei ei, cu care avea „o super-conexiune”. Cele două erau atât de apropiate încât, dacă pe una o durea ceva, cealaltă simțea aceeași durere în același loc, în același moment. Fiindu-i alături până în ultima clipă, a văzut efectiv cum se stinge pe zi ce trece.

„Momentul de cumpănă care m-a marcat și pe care l-am depășit cu greu este unul extrem de dureros pentru mine. Nu cred că îl voi depăși vreodată. Este vorba despre decesul verișoarei mele, cu care eu am avut o super-conexiune, pe care nu pot să o descriu. A fost genul acela de conexiune în care dacă pe ea o durea ceva, simțeam și eu, mă durea și pe mine în același loc.

La modul acela a fost conexiunea dintre noi. Nu este un lucru pe care l-am depășit pentru că m-a marcat. Cu siguranță mă va marca pentru tot restul vieții mele pentru că de data aceasta am văzut moartea altfel decât am văzut-o până acum. Am văzut-o cum se stingea pe zi ce trece în fața mea și e foarte diferit. Foarte diferit față de ce văzusem până în acel punct”, a declarat vedeta pentru Cancan.