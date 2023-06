Un nume extrem de cunoscut nu se mai află printre noi. Este vorba de americanul Daniel Ellsberg, analistul care s-a aflat la originea Pentagon Papers. Acesta a încetat din viață la 92 de ani.

Daniel Ellsberg este cel care în 1971 a dezvăluit documente confidențiale privind planificarea războiului din Vietnam, „Pentagon Papers”. Mărturisirile lui au contribuit la schimbarea modului în care opinia publică americană a privit conflictul din Vietnam.

Acesta a murit din cauza unui cancer pancreatic, diagnosticat la 17 februarie. Conform declarațiilor date de soția sa și de copii, nu a suferit şi a fost înconjurat de familia sa iubită.

Povestea sa l-a inspirat pe Steven Spielberg

Daniel Ellsberg, a cărui poveste a inspirat un film de televiziune american în 2003 şi un lungmetraj al lui Steven Spielberg în 2017, anunţase el însuşi în martie că suferă de un cancer incurabil şi că mai are de trăit doar „între trei şi şase luni”.

„Ciocolată caldă, cornuri, prăjituri, covrigi cu seminţe de mac şi somon afumat i-au adus un plus de plăcere în ultimele sale luni.”De asemenea, a profitat de ocazie pentru a-şi revedea filmele preferate, inclusiv pentru a revedea de mai multe ori filmul său preferat – Butch Cassidy and the Sundande Kid”, a precizat familia sa.

A dat detalii despre Pentagon Papers

Daniel Ellsberg, un fost analist al Departamentului de Stat şi al Rand Corporation legată de Pentagon, a devenit celebru la începutul anilor 1970 după ce a dezvăluit 7.000 de documente clasificate, „Pentagon Papers”, care au arătat că mai multe guverne americane au minţit publicul în legătură cu războiul din Vietnam.

Aceste documente au dezvăluit că, spre deosebire de afirmaţiile mai multor oficiali americani, războiul din Vietnam nu putea fi câştigat de Statele Unite şi că Washingtonul jucase totuşi cartea escaladării militare.

Aceste dezvăluiri au contribuit la schimbarea opiniei americanilor cu privire la acest conflict de decolonizare şi de Război Rece, care a durat din 1955 până în 1975 şi care a reprezentat o adevărată traumă pentru ambele ţări, cu 58 000 de militari americani ucişi şi aproximativ 3,8 milioane de morţi civili şi militari de partea vietnameză, a arătat AFP.

Dezvăluirile sale au schimbat percepția despre război

În 1969, din ce în ce mai revoltat de situaţia din Vietnam, unde vizitase scena conflictului, Ellsberg a obţinut un raport de 7.000 de pagini. Lucrând pentru Rand Corporation, el a fotocopiat raportul pagină cu pagină cu ajutorul câtorva prieteni. Povestea, care a dus la dezvăluirile din New York Times şi apoi din Washington Post, este relatată într-un film realizat de Steven Spielberg, „Pentagon Papers” („The Post”, conform titlului original în Statele Unite), cu Meryl Streep şi Tom Hanks, nominalizat la Oscar în 2018.

Un alt film pentru televiziunea americană, „The Pentagon Papers”, îl urmăreşte pe Ellsberg, interpretat de actorul James Spader, de la Rand Corporation până la procesul său eşuat pentru presupusul spionaj. The New York Times a început să publice documentele înainte ca administraţia preşedintelui republican Richard Nixon (1969-1974) să obţină un ordin judecătoresc de la o instanţă federală pentru a împiedica publicarea lor, pe motiv de securitate naţională.

The Washington Post a preluat ştafeta, în ciuda riscului de represalii politice, economice şi juridice. Daniel Ellsberg a primit Premiul Olof Palme pentru drepturile omului în 2018.