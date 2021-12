Fedor Ladygin, fostul șef al Direcției Principale de Informații GRU, a încetat din viață la onorabila vârstă de 84 de ani. Teribulul incident a avut loc în Moscova, conform informațiilor emise de Nikolai Deryabin, șefulul statului major al Clubului Conducătorilor Militari ai Rusiei pentru interfex.

Rusia a pierdut un spion valoros

Fedor Ladygin a fost general-colonel și a condus GRU al Statului Major al Forțelor Armate ale Federației Ruse între 1992 și 1997, imediat după cădearea URSS. Acesta s-a născut în regiunea Belgorod și a absolvit Academia de Inginerie a Forțelor Aeriene. După trecerea sa în rezervă, acesta a devenit vicepreședinte al Uniunii Veteranilor de Informații Militare.

Din nefericire pentru oameni, în decembrie doliul s-a extins și spre cinematografie. Recent, o actriță cunoscută la nivel internațional s-a stins din viață.

Doliu în lumea filmului

Rhonda Stubbins White, cunoscută mai ales din serialul creat de Tyler Perry, “Ruthless” și pentru rolul show-ului NBC ”Days of Our Lives”, din anul 2000, a murit în urma unei lungi suferințe. Actrița de 60 de ani suferea de cancer, anunță deadline. Moartea ei a fost anunțată de un prieten, Todd Baker, pe pagina oficială de facebook a actriței.

„Cu mare durere, anunț dispariția iubitei mele prietene, Rhonda Stubbins White. Era o femeie uimitor de talentată, plină de energie și cu o mare credință. Am fost norocoși să o cunoaștem și să fim alături de ea în scurtul ei timpul pe acest pământ”, a scris acesta.

S-a născut la Brooklyn, iar în anii 80, Rhonda Stubbins White a urmat cursurile Școlii de Arte Tisch a Universității din New York, înainte de a se muta la Los Angeles. La începutul anilor 1990, era deja protagonista unor seriale precum ”Here and Now”, cu Malcolm-Jamal Warner, ”Homicide: Life on the Street”, ”NYPD Blue” și ”ER”.

A fost nominalizată la CableACE

Actrița a câștigat o nominalizare la CableACE pentru rolul ei din miniseria HBO, din 1993, ”Laurel Avenue”, regizată de Carl Franklin. În 1994, a apărut alături de Diana Ross în filmul ABC ”Out of Darkness”.

Rhonda Stubbins White a câștigat Marele Premiu al Juriului pentru cea mai bună actriță pentru scurtmetrajul ”Rose’s Turn” din 2017. Cel mai recent rol al său a fost Agnes, din serialul ”Ruthless” între 2020-2021. De asemenea, a continuat să joace rolul Lady Vi în serialul ”Days of Our Lives” de pe NBC în 2000.

Rhonda Stubbins White during Brandon T. Jackson Premiere Party at Club Pearl in Los Angeles, California, United States. (Photo by M. Phillips/WireImage)