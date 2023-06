Rae Stewart era „unul dintre cei mai străluciți jurnaliști de televiziune”, se spune într-un comunicat al colegilor de breaslă, conform The Sun. Anunțul a fost făcut de unul dintre colegii săi, jurnalistul Stephen Jardine. Rae Stewart a lucrat ca reporter timp de douăzeci de ani și a publicat un roman, ”The Vibe”, inspirat de călătoriile sale în India.

A murit după o boală cumplită

„Prietenul meu cel mai bun, Rae Stewart, a murit după o boală cumplită. Avea doar 56 de ani. Rae era un gazetar strălucit, un soț, tată și un prieten minunat. Toate gândurile mele merg azi către el și familia lui”, a scris Stephen Jardine.

Prezentatoarea BBC Carolyn Quinn a spus: „A plecat mult prea devreme. Nu te vom uita, Rae Stewart. Soț, tată și prieten minunat”. Șeful ziarului Sunday Express, David Wooding, a spus: „Sunt întristat de vestea morții premature a lui Rae Stewart. A fost apreciat ca jurnalist și apoi ca gazdă a unor emisiuni”.

A lucrat ca reporter timp de mai bine de 20 de ani

Jurnalistul s-a născut în Tain, Scoția, și a lucrat ca reporter timp de mai bine de 20 de ani înainte de a deveni consultant în comunicare, lucrând pentru mediul de afaceri, dar și pentru unele departamente guvernamentale și instituții importante.

Rae a colaborat, alături de alți jurnaliști, la ancheta presei britanice privind războiul din Irak și a fost secretar de presă al lui Nick Clegg în perioada în care liderul liberal-democrat a fost viceprim-ministru. În anul 2017 el a publicat primul său roman, ”The Vibe”, inspirat de călătoriile sale prin India.

S-a pensionat anticipat anul trecut, în iulie, din cauza bolii

Jurnalistul s-a pensionat anticipat anul trecut, în iulie, din cauza stării de sănătate.

Lumea presei a mai pierdut anul acesta un mare gazetar

La începutul anului, jurnalistul britanic John Motson, care a comentat meciuri de fotbal la zece Cupe Mondiale și la zece Campionate Europene, a murit, la vârsta de 77 de ani. John Motson, care timp de 50 de ani a lucrat la BBC, a comentat și 29 de finale ale Cupei Angliei. El a renunțat la activitatea care l-a făcut celebru în 2018. În 2014, Motson a fost diagnosticat cu cancer la colon.

„Sunt profund întristat să aud că John Motson a murit. A fost un comentator strălucit. El a fost vocea fotbalului în această țară timp de mai multe generații. Îmi fi foarte dor de el. RIP Motty”, a transmis, pe Twitter, marele Gary Lineker, care a lucrat alături de John Motson la BBC. În 2018, adică în anul cu numărul 50 petrecut la BBC, John Motson și-a anunțat retragerea.

Celebrul jurnalist a explicat că dorește să își încheie cariera cât este iubit și apreciat de fani. M-am gândit că cel de-al 50-lea an al meu la BBC este 2018 și trebuie să se încheie ceva timp și m-am gândit că ar fi o notă bună să ies. De asemenea, nu vreau să intru în zona în care oamenii spun:

„A fost acolo de prea mult timp, l-am pierdut, nu este ceea ce era. Am vrut să ies în timp ce încă mai comentez bine, sau la fel de rău, așa cum am făcut-o în toți acești ani. Nu am vrut să continui și oamenii să spună: „Acum va trebui să scăpăm de el”, declara John Motson.