Whitehead a murit la un spital din Arlington, Virginia, a anunțat fiul său, Charles Whitehead, citat de The Hollywood Reporter.

Paxton Whitehead a câștigat o nominalizare la Premiul Tony pentru rolul Pellinore, într-un remake din 1980 al producției ”Lerner & Loewe Camelot”, unde l-a avut ca partener pe marele actor Richard Burton. De asemenea, a apărut de câteva zeci de ori pe Broadway între anii 1962 și 2018.

A fost nominalizat la patru premii Tony, câștigând unul

În plus, a jucat în rolul lui Sherlock Holmes în ”The Crucifer of Blood” din 1978-1979, spectacol care a avut 236 de reprezentații la Teatrul Helen Hayes, unde a jucat alături de Glenn Close. A fost nominalizat la patru premii Tony, câștigând unul. Gala Premiilor Tony are scopul de a pune în lumină și de a aduce în atenția lumii producțiile de teatru american de valoare. De asemenea, a fost distribuit în alte numeroase producții de pe Broadway, cum ar fi ”My Fair Lady”, alături de Richard Chamberlain, ”Lettice and Lovage”, ”Noises Off” și ”The Importance of Being Earnest”.

Și-a făcut debutul în film în ”Back to School”, în anii 80, apoi a jucat în ”Friends”

După ani de zile petrecuți pe scena unor teatre, Whitehead și-a făcut debutul în film în ”Back to School” (1986), în care l-a interpretat pe Dr. Philip Barbay, decanul Universității Grand Lakes și iubitul profesoarei de literatură Diane Turner (Sally Kellerman). Apoi a fost distribuit în rolul vecinului de palier Hal Conway, în serialul ”Mad About You” de la NBC, dfuzat între anii 1992-1999 și ca Mr. Waltham, șeful lui Rachel, din serialul ”Friends”, în 1998.

Fie ai un talent pentru asta, fie nu ai talent

Într-un interviu din 2017, Whitehead declara că i-a plăcut cel mai mult să joace în roluri de comedie. „Toată lumea spune că sunt greu de făcut, dar depinde”, a spus el. „Fie ai, fie n-ai un talent pentru asta. Cred că este greu pentru unii oameni. Mie nu mi s-a părut atât de greu”.

Angajat, în 1958, de Royal Shakespeare Company

Fiul unui avocat, Francis Edward Paxton Whitehead s-a născut pe 17 octombrie 1937, în Kent, Anglia. Și- a început cariera pe scenă cu mici companii teatrale, înainte de a fi angajat, în 1958, de Royal Shakespeare Company. „Când eram mai tânăr, încercam să înțeleg corect punctul vocal”, a spus el. „Când simțeam bine ritmul și sunetul personajului, atunci totul curgea lin”, adăuga actorul. Nu a trecut mult și a ajuns în America, unde, în 1961, a regizat prima piesă a lui Doric Wilson, o producție pe Broadway a comediei ”And He Made a Her”. În anul următor, și-a făcut propriul debut pe Broadway, în ”The Affair” de Ronald Millar, apoi a început un turneu lung în toată America cu câteva spectacole de referință de pe Broadway.

În 1967, Whitehead i-a succedat lui Barry Morse ca director artistic al Festivalului Shaw, desfășurat în Niagara-on-the-Lake din Canada și s-a dedicat operei lui George Bernard Shaw. El a transformat Festivalul Sahw într-un eveniment internațional, unde erau prezente producții din toată lumea. A slujit aici până în 1977, jucând în multe piese la care au asistat regina Elisabeta a II-a și prințul Philip, Indira Gandhi și Pierre Trudeau. Între anii 1987-1988, a jucat rolul majordomului Albert Dudley în comedia ”Marblehead Manor”.

Whitehead a fost distribuit și în filme precum ”Jumpin’ Jack Flash” (1986), ”Baby Boom” (1987), ”The Adventures of Huck Finn” (1993), ”My Boyfriend’s Back” (1993), ”The Duke” (1999), ”Kate and Leopold” (2001). și ”The Aristocrat” (2009).