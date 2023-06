Prietenul său, Marc Bahan, a apelat la Facebook pentru a-i anunța decesul.

„George Maharis s-a stins din viață, miercuri, 25 mai. Este cunoscut pentru rolul din ”Route 66”, din rolurile de pe scenă, dar, mai presus de toate, ca un om minunat care ar fi făcut orice pentru a ajuta”, a scris Bahan, potrivit Etonline.

”Route 66” a fost serialul care a propulsat cariera lui Maharis. După ce l-a jucat pe Buz timp de trei sezoane, Maharis a fost forțat să părăsească producția CBS în 1962 din cauza unor probleme de sănătate.

”Route 66” este un serial TV american în care doi tineri călătoresc prin toată America într-o mașină sport Chevrolet Corvette. Serialul a fost difuzat de CBS între 7 octombrie 1960 și 20 martie 1964. Mararis a interpretat rolul lui Buz Murdock. El a jucat în primele trei sezoane și a câștigat o nominalizare la Premiul Primetime Emmy pentru performanța remarcabilă a unui actor într-un rol principal într- un serial.

„Route 66” a fost unul dintre puținele seriale de la acea vreme filmate dintr-o locație în alta, mutând acțiunea în diferite orașe, pentru fiecare episod nou. A avut ca vedete invitate actori celebri precum Robert Redford, James Caan, Robert Duvall și Alan Alda, în unele dintre primele lor roluri.

Autostrada în sine a fost o vedetă a serialului, ca și cei doi protagoniști ai serialului. Până când a început să fie ocolită de șoferi, care au ales autostrăzi mai mari și mai rapide, Route 66 a făcut legătura între Chicago la Oceanul Pacific, fiind forța motrice din spatele migrației țării, din secolul 20.

A fost timp de doi ani pușcaș marin, apoi a intrat în lumea divertismentului

Născut la 1 septembrie 1928 la New York, George Maharis a fost, timp de doi ani, pușcaș marin, înainte de a urma o carieră în divertisment. În 1958, Maharis a avut un rol pe Broadway în ”Deathwatch” al lui Jean Genet. Primul rol în film a venit în 1960, când a interpretat un luptător pentru libertate în celebrul film ”Exodus”.

Apoi, Maharis a apărut în telenovela ”Search for Tomorrow”, înainte de a fi distribuit în ”Naked City”. ”Route 66” a fost serialul care a propulsat cariera lui Maharis. După ce l-a jucat pe Buz timp de trei sezoane, Maharis a fost forțat să părăsească producția CBS, în 1962, din cauza unor probleme de sănătate. Actorul a ajuns la urgență din cauza unei hepatite.

Cariera cinematografică a lui Maharis include filme precum ”Quick Before It Melts” (1964), ”Sylvia” (1965), ”A Covenant with Death” (1967) și ”The Happening” (1967). În anii 70, Maharis a apărut în seriale TV precum The Most Deadly Game, Mission: Impossible și Fantasy Island.

Celebrul animator american Burny Mattinson a murit, la începutul lunii, la 87 de ani

Animatorul Burny Mattinson a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, în urma unei scurte suferințe, a anunțat The Walt Disney Company. Legendarul animator Burny Mattinson a fost cel mai longeviv angajat al companiei și ultimul care a făcut parte din echipa condusă de Walt Disney, informează publicația Mirror. În cariera sa, celebrul animator a lucrat la producții precum „Frumoasa și Bestia” (1993) sau „Doamna și Vagabondul” (1955).

De numele său sunt legate alte producții clasice precum „101 dalmațieni” (1961), „Cartea junglei” (1967), „Regele Leu” (1994) și „Mulan” (1998). Ultima producție la care a lucrat a fost „O lume ciudată” (2022).