Castillo, care l-a interpretat pe tatăl lui Mario Lopez în sitcomul NBC ”Saved by the Bell” a fost și unul dintre protagoniștii serialului MASH. El a murit în locuința sa din Houston, a anunțat soția sa, Dayna Quinn-Castillo, potrivit Hollywood Reporter.

A jucat în seriale ca MASH, Dinastia, Dallas și CSI: Crime Scene Investigation

Castillo a interpretat numeroase roluri pe marele și pe micul ecran, printre care rolul detectivului Michael Benedict în ”Hill Street Blues” difuzat de NBC în 1987, al Dr. Herrara în ”Knots Landing” de la CBS, în 1990, și l-a întruchipat pe judecătorul Davis Wagner în serialul ”Spitalul de urgență”, în anii 90.

De asemenea, a apărut în multe alte producții TV de-a lungul carierei sale, de la seriale ca All in the Family, Barnaby Jones, M*A*S*H, și Dinastia până la Night Court”, ”Dallas” și ”CSI: Crime Scene Investigation”.

Pe marele ecran, Castillo a jucat în filme ca Through Naked Eyes (1983), Death Wish 4: The Crackdown (1987), Kinjite: Forbidden Subjects (1989), Delta Force 2: The Columbian Connection (1990), State of Emergency (1994) și Above Suspicion (1995). În serialul „Salvați de clopoțel” l-a interpretat pe maiorul Slater, un părinte foarte strict, dar iubitor.

Era considerat un regizor carismatic și perspicace

Născut la Chicago pe 23 decembrie 1932, Castillo a studiat actoria și regia la Goodman Theatre în orașul natal, în anii ’60. Apoi a urcat pe scene în toată America, alături de vedete precum Rita Moreno, Jessica Tandy, James Broderick, Jeanne Crain și Sherman Hemsley.

De fapt, Hemsley a fost cel care l-a convins pe Castillo să se mute la Los Angeles pentru a urma o carieră în film și televiziune. Debutul pe micul ecran a fost într-un episod din serialul The Jeffersons, în 1978. După anii 2000, Castillo a lucrat unele teatre din Los Angeles și la Teatrul Santa Paula.

Era considerat ”un regizor carismatic și perspicace”, știa cum să lucreze cu actorii și să-i facă să se simtă bine pe scenă. Castillo a rămas în lumea filmului până în 2012, după care s-a mutat la Houston cu soția sa.

Serialul „Saved by the Bell” a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993

Serialul „Saved by the Bell” a avut patru sezoane, din 1989 până în 1993, și a urmărit povestea unui grup de liceeni şi a directorului lor. La finele anului trecut, actorul Dustin Diamond, cunoscut pentru rolul îndrăgitului Samuel „Screech” Powers din serialul „Saved by the Bell”, a murit din cauza unui carcinom, într-un spital din Florida. Avea 44 de ani. Actorul a fost diagnosticat cu cancer.

„În tot acest timp, boala a reușit să se răspândească rapid în organismul său; singura ușurare a fost că a murit fără să sufere”, a declarat agentul actorului, Roger Paul. Diamond.

Cel mai tânăr actor din grup a fost distribuit în proiect când avea 12 ani, iar creatorul serialului a recunoscut că nu l-ar fi ales dacă i-ar fi știut vârsta reală. Deși a creat multe probleme pe platoul de filmare, el şi-a reluat rolul în continuările „Saved by the Bell: The New Class” şi „Saved by the Bell: The College Years”. Dustin a fost concurent la Celebrity Big Brother în 2013. Starul a fost căsătorit cu Jennifer Misner din 2009 până la despărţirea lor din 2013.