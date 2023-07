Mai precis, profesorul și muzicianul Florenel Ionoaia s-a stins recent din viață la vârsta de 67 de ani. Acesta a fost prim oboist şef-partidă în cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „G.Enescu” Bucureşti și profesor universitar la Universitatea Națională de Muzică din București.

Florenel Ionoaia s-a afirmat în numeroase concerte și recitaluri-solo

Regretatul muzician a obţinut două Premii A.T.M și premiul I la Concursul „Gh. Dima”- Cluj Napoca, după absolvirea cursurilor universitare. Mai apoi, în anul 2004, acesta a fost distins cu Medalia „Meritul Cultural”.

Amintim că Florenel Ionoaia s-a afirmat în numeroase concerte și recitaluri-solo, în cei peste 40 de ani de activitate artistică. Acesta a realizat înregistrări pentru Electrecord şi V.D.E.Gallo – Elveţia.

De asemenea, a fost și prim oboist şef-partidă în cadrul Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „G.Enescu” Bucureşti, alături de care a susţinut mii de concerte pe mari scene din țară și din întreaga lume.

„În plan pedagogic contribuie continuu la afirmarea școlii românești de oboi, a fost profesor doctor la Universitățile de Muzică din Bucureşti şi Iaşi, permanent invitat în jurii sau la masterclassuri, autorul cărților Muzica şi desăvârşirea fiinţei umane şi Stiluri muzicale în repertoriul pentru oboi”, arată informațiile publicate de asociația culturală Sonos Alumni.

A fost o prezenţă marcantă în peisajul cultural românesc

Totodată, informațiile publicate de Academy of Music arată că oboistul Florenel Ionoaia a fost „o prezenţă marcantă în peisajul cultural românesc” de patru decenii.

„În ceea ce priveşte cariera didactică, oboistul Florenel Ionoaia este în prezent Prof. univ. dr. la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi profesor asociat la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Majoritatea discipolilor săi sunt astăzi membri ai unor importante orchestre din ţară sau din străinătate. Este invitat în mod constant ca membru în juriile concursurilor naţionale şi internaţionale dedicate instrumentelor de suflat.

În anul 2013 a fost profesor invitat la Academia de Muzică Karol Lipinski din Wroclaw (Polonia), unde a susţinut cursuri de măiestrie şi a participat şi la Conferinţa Internaţională dedicată Instrumentelor de Suflat cu lucrarea „The Process of Professional Breathing for Wind Instruments, with a special regard to oboe players” (n.red Procesul de respirație profesională pentru instrumentele de suflat, cu o atenție specială pentru oboiști). De asemenea a susţinut alte numeroase cursuri de măiestrie în România”, arată informațiile publicate de Academy of Music.