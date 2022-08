Rab Wardell a câștigat duminică (21 august 2022) titlul de elită masculină la Kirroughtree Forest din Dumfries & Galloway, depășind mai multe probleme pentru a câștiga în turul final. Victoria sa a fost descrisă de către Federația Britanică de Ciclism drept „o demonstrație de rezistență incredibilă”.

Din nefericire, marele ciclist s-a stins din viață la 37 de ani, la doar câteva zile după ce a câștigat Campionatul MTB XC din Scoția. Federația de Ciclism din Scoția a confirmat marți seară că Rab Wardell a murit în somn. Luni seară, marele ciclist a avut ultima sa apariție televizată. Acesta fusese invitat la emisiunea TV „The Nine” de la BBC Scoția pentru a vorbi despre victoria sa.

„Federația de Ciclism din Scoția este devastată să confirme vestea că ciclistul internațional de munte și fost angajat, Rab Wardell, a murit astăzi (n.r. 23 august 2022). Avem foarte puține informații în această etapă, dar transmitem dragostea și sprijinul nostru familiei, prietenilor și tuturor celor din comunitatea ciclismului care l-au cunoscut. Vă rugăm să respectați confidențialitatea familiei lui Rab în acest moment incredibil de trist”, a transmis Federația de Ciclism din Scoția.

Partenera sa, ciclista pe pistă Katie Archibald, a anunțat miercuri că marele campion a suferit un „stop cardiac” marți dimineață.

„Cred că ați auzit că Rab a murit ieri dimineață (n.r. – marți dimineață). Încă nu înțeleg ce s-a întâmplat, dacă este real, de ce a fost luat acum dintre noi – atât de sănătos și fericit. A intrat în stop cardiac în timp ce eram în pat. Am tot încercat, paramedicii au sosit în câteva minute, dar inima i s-a oprit și nu l-au putut aduce înapoi”, a scris Katie Archibald pe contul ei de Twitter.

— Katie Archibald (@_katiearchibald) August 24, 2022