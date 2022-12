Stephen Greif, care a jucat în Blake’s 7 și The Crown, a murit la vârsta de 78 de ani, au anunțat reprezentanții săi.

Actorul a avut o carieră vastă pe scenă și pe ecran și a apărut și în alte seriale, printre care Doctors, Coronation Street, Tales of the Unexpected și EastEnders. Decesul său a fost anunțat luni de Michelle Braidman Associates.

Cariera sa vastă a inclus numeroase roluri pe ecran și pe scenă, inclusiv la Teatrul Național, RSC și în West End.

„Ne va lipsi foarte mult, iar gândurile noastre se îndreaptă către familia și prietenii săi.”

Născut în Sawbridgeworth, Hertfordshire, Greif a urmat cursurile Academiei Regale de Artă Dramatică și a devenit membru al Companiei Teatrului Național la Old Vic și South Bank.

După ce a jucat în numeroase producții de teatru de-a lungul anilor 1960 și începutul anilor 1970, a făcut trecerea la ecran – obținând rolul comandantului spațial Travis în Blake’s 7.

Spectacolul a fost difuzat între 1978 și 1981, Greif jucând alături de Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating și Sally Knyvette. Greif a mai jucat rolul lui Harry Fenning în trei serii din Citizen Smith, Signor Donato în Casanova și comandantul John Shepherd în Shoot On Sight.

Actorul născut în Hertfordshire era deja bine stabilit după ce a jucat alături de Robert Lindsay în serialul foarte popular Citizen Smith, interpretându-l pe Harry Fenning, proprietarul dubios al unui pub, alături de marxistul titular al lui Lindsay, de-a lungul a trei seriale.

Confirmându-i decesul într-un comunicat de Boxing Day, reprezentanții săi de la Michelle Braidman Associates au scris: „Cu mare tristețe anunțăm moartea minunatului nostru client Stephen Greif.

With great sadness we announce the death of our wonderful client Stephen Greif.

His extensive career included numerous roles on screen and stage, including at the National Theatre, RSC and in the West End.

We will miss him dearly and our thoughts are with his family and friends x pic.twitter.com/sYcwILCvNr

— Michelle Braidman Associates (@TeamBraidman) December 26, 2022