Doliu în lumea miliardarilor. Miliardarul indian Cyrus Mistry a murit într-un accident de mașină. Acesta este fostul președinte al grupului Tata. Cunoscuta figură din lumea bogaților avea 54 de ani. Accidentul rutier s-a produs duminică.

Cyrus Mistry se deplasa alături de alte trei persoane într-un Mercedes spre Mumbai. În urma impactului, fostul președinte al conglomeratului indian Tata a murit. Conform informațiilor furnizate de BBC, două persoane au fost rănite.

În vârstă de 54 de ani, Cyrus Mistry a murit la locul accidentului, după ce mașina care se deplasa prin cartierul Palghar din statul Maharashtra (vestul Indiei) a lovit un separator, în timp ce traversa un pod. Alte două persoane care îl însoțeau pe miliardarul indian au fost transportate la spital.

Vestea a șocat pe toată lumea. Premierul indian Narendra Modi a declarat că moartea miliardarului reprezintă o „mare pierdere” pentru lumea afacerilor.

„A fost un lider de afaceri promițător care a crezut în abilitățile economice ale Indiei. Dispariția sa este o mare pierdere pentru lumea comerțului și a industriei”, a scris Modi pe Twitter.

„Sunt întristat să aflu despre decesul fostului președinte al companiei Tata Sons, Cyrus Mistry, într-un accident rutier în apropiere de Palghar, Maharashtra”, a transmis, la rândul său, Nitin Gadkari, ministrul transporturilor din India.

Ministrul adjunct al statului Maharashtra a ordonat o anchetă a poliției pentru a afla cum s-a produs accidentul rutier.

Trebuie spus că Cyrus Mistry a fost demis în 2016 din funcția de președinte al companiei Tata în 2016, în urma criticilor aduse performanțelor sale. Miliardarul indian a fost înlocuit de Ratan Tata – omul pe care Cyrus Mistry îl înlocuise cu doar patru ani înainte.

Familia miliardarului Mistry și Tata Sons nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Tata Consultancy Services, la care Tata Sons deține o participație majoritară, a declarat că deplânge dispariția prematură a fostului său președinte, adăugând că societatea transmite „cele mai profunde condoleanțe și rugăciuni” familiei și prietenilor săi.

Deeply anguished & shocked by the sudden passing away of Cyrus Mistry.

Indian industry has lost one of its shining stars whose contributions to India’s economic progress will always be remembered.

My heartfelt condolences to his family & friends. pic.twitter.com/74bzEPsr3a

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 4, 2022