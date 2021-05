Doliu uriaș în lume. Joe Lara, actorul care i-a dat viață lui Tarzan, a murit într-un accident aviatic. Aparatul de zbor în care se afla s-a prăbușit într-un lac din Tennessee.

La bord erau șapte persoane, inclusiv soţia starului, devenit celebru în anii ’90. Nimeni nu a supravieţuit în urma impactului. Aeronava se îndrepta spre Florida, iar autorităţile încă investighează cauza tragediei. În avionul de mici dimensiuni erau, în afară de actor și soția sa, alte cinci persoane. Niciunul dintre pasageri nu a supraviețuit, potrivit Associated Press.

Momentul cumplit s-a petrecut sâmbătă, dar identitatea victimelor a fost făcută publică abia duminică, după ce autoritățile locale au întrerupt căutările și au anunțat că toate cele șapte persoane din avion au murit. În accidentul aviatic au murit actorul Joe Lara, soţia acestuia, pastorul Gwen Shamblin Lara, ginerele lui Gwen, pilotul avionului şi trei angajaţi ai bisericii conduse de Gwen. Toți erau din Brentwood, Tennessee, iar numele lor au fost făcute publice după ce familiile au fost anunțate de tragedie.

Avionul de mici dimensiuni, care aparţinea bisericii conduse de Gwen, s-a prăbușit sâmbătă dimineață, în lacul Percy Priest, de lângă Smyrna, în Tennessee, la scurt timp după decolare. Aeronava se îndrepta spre Palm Beach, potrivit Administrației Federale a Aviației.

Cine a fost Joe Lara, actorul care l-a interpretat pe Tarzan

Joe Lara și Gwen erau căsătoriți din august 2018. Gwen Shamblin Lara a fondat Biserica Remnant Fellowship din Brentwood în 1999 și este autoarea unui program de dietă bazată pe credință.

William Joseph Lara s-a născut pe 2 octombrie 1962, în San Diego, California. De-a lungul cariere, a avut roluri în filme de acțiune și în seriale de televiziune, cel mai cunoscut fiind personajul Tarzan din filmul „Tarzan in Manhattan”, din 1989, și continuarea din serialul Tarzan: The Epic Adventures, începând din 1996. Printre filmele în care a jucat se află Sunset Heat (1992), Baywatch (1993), American Cyborg: Steel Warrior (1993), Steel Frontier (1995), Warhead (1996), Operation Delta Force (1997), Conan the Adventurer (1998), Armstrong (1998), Doomsdayer( 2000) și Dead Man’s Run (2001).

De-a lungul timpului, Joe Lara, în vârstă de 58 de ani, s-a făcut remarcat în două seriale, unde a intrat în pielea lui Tarzan.

A apărut însă şi în filme de acțiune, iar în ultimii ani s-a dedicat muzicii country.

Sursa foto: Dreamstime