Doliu în lumea muzicală după ce un celebru compozitor s-a stins din viață. Alvin Lucier era bine cunoscut în lumea muzicală pentru muzica sa experimentală și instalațiile de sunet, care explorau fenomenele acustice și percepția auditivă, scrie Express.

Alvin Lucier, compozitorul ale cărui explorări ale proprietăților fizice ale sunetului l-au făcut o figură importantă în avangarda americană, a murit la vârsta de 90 de ani. Fiica sa a spus că tatăl său a suferit unele complicații, după ce a căzut, potrivit New York Times. Fosta sa soție, Mary Lucier, a scris: „Marele Alvin Lucier a murit. Trăiască Alvin Lucier!”

Utiliza în creațiile sale tehnologii precum senzorii cerebrali și ecolocația

Născut la New Hampshire, în 1931, Lucier a avut o pregătire muzicală prestigioasă, la universitățile Yale și apoi la Brandeis, înainte de a pleca la Roma cu o bursă Fulbright. Aici, în 1960, a asistat la un concert cu John Cage, David Tudor și Merce Cunningham, care explorau cele mai noi posibilități creative.

Asta l-a ajutat la crearea unui stil de compoziție foarte progresiv, Lucier utilizând tehnologii precum senzorii cerebrali și ecolocația (orientarea în mediu cu ajutorul sunetului) pentru a genera ieșiri sonore. El a explorat intensitatea undelor sonore și plasarea lor una lângă alta.

Muzica sa a fost influențată de știință

Printre lucrările sale semnificative se numără ”I Am Sitting in a Room” (1969). O altă piesă celebră este ”Music on a Long Thin Wire”, din 1977, în care un fir este întins într-un spațiu, cu microfoane și alte echipamente care captează vibrațiile și generează sunet.

„Activitatea mea principală de a compune este de a elimina multe posibilități diferite dintr-o piesă”, spunea el producătorilor filmului „No Ideas but in Things”. ”Când încep, am multe idei diferite despre cum să adun piesa la un loc și trebuie să muncesc și să mă gândesc mult până să ajung la punctul în care doar componentele esențiale sunt acolo”, mărturisea Lucier.

Muzica sa a fost influențată de știință și a explorat proprietățile fizice ale sunetului.

Pe lângă cariera sa de muzician și compozitor, Alvin a fost profesor la Universitatea Wesleyan din Middletown, Connecticut.