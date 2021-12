Este doliu în lumea filmului după ce actrița Bridget Hanley, vedeta serialului „Here Come The Brides”, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, informează deadline.com.

Potrivit presei străine, actrița suferea de Alzheimer și a murit în cursul zilei de miercuri, 15 decembrie. De menționat este faptul că de-a lungul carierei sale cinematografice, ea a jucat în comedii, drame, și filme western.

Bridget Hanley s-a născut în Minneapolis, Minnesota, la 3 februarie 1941 și a fost căsătorită cu E. W. Swackhamer, producător și regizor la Here Come the Brides. Cei doi au format un cuplu până în 1994, când bărbat a murit.

Cei doi soți au avut împreună două fiice, Bronwyn și Megan, însă niciuna dintre ele nu mai trăiește.

Amintim faptul că lumea fimului a mai pierdut un nume cunoscut în urmă cu doar câteva zile. Este vorba despre Cara Williams, una dintre actrițele din Epoca de Aur de la Hollywood, care s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani, pe data de 9 decembrie, informează Variety.

Doliu în lumea filmului. Două actrițe celebre au murit

Tragicul anunț a fost confirmat de fiica sa, Justine Jagoda. Cara Williams, s-a născut în Brooklyn, New York, la 29 iunie 1925, din părinți imigranți evrei români. Încă din perioada copilăriei a fost atrasă de lumea filmului și a început cariera în actorie.

Părinții ei au divorțat câțiva ani mai târziu, iar acela a fost și momentul în care vedeta s-a mutat în Los Angeles, alături de mama ei, și s-a înscris la Hollywood Professional School.

La vârsta de 16 ani, Cara Williams a fost semnat cu 20th Century-Fox și a apărut în filme precum „Wide Open Town” și „Happy Land”.

De menționat este faptul că, aceasta a avut un apogeu destul de interesant. În cariera sa, actrița a jucat în numeroase filme, însă cel mai faimos a fost “The Defiant Ones”, în 1958, în care a jucat rolul mamei lui Billy. Filmul a fost nominalizat la Premiul Academiei pentru “cel mai bun film”. Actrița a fost nominalizată la Globul de Aur și la Oscar pentru “cea mai bună actriță în rol secundar”.

În ceea ce privește viața personală, Cara Williams a fost căsătorită de trei ori. Alan Gray, John Drew și Asher Dann au fost bărbații cu care aceasta a fost măritată.