Doliu enorm în lumea muzicii! Este vorba despre Phil Spector, care a produs albumul „Le it Be” al formaţiei The Beatles. Acesta a murit la 81 de ani, în timp ce ispășea o pedeapsă pe viață pentru că a împușcat-o pe actrița Lana Clarkson, transmite bbc.com

Producătorul ar fi murit în spital din cauza unor complicaţii legate de coronavirus, după ce a fost transferat din celula sa, arată sursa menționată.

Phil Spector ar fi fost diagnosticat cu infecţia în urmă cu patru săptămâni şi a fost dus la spital, dar s-a crezut că şi-a revenit. Starea lui Spector s-a deteriorat după ce a început să aibă probleme de respiraţie sâmbătă, transmite TMZ.

În anul 2009, un juriu l-a găsit vinovat de uciderea lui Clarkson, la şase ani după ce a fost găsită decedată în locuiţa ei din California.

De-a lungul carierei sale, Phil Spector a lucrat la mai multe hituri, precum „You Lost that Lovin’ Feeling” cântat de The Righteous Brothers, şi la „Be My Baby” al grupului The Ronnettes. A produs şi „River Deep, Mountain High” al Tinei Turner.

Trebuie menționat că producătorul muzical a fost inclus în Rock and Roll Fall of Fame în anul 1989.