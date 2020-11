Jurnalistul Dan Andronic dezvăluie în Evenimentul Zilei filiera banilor politici și finanțarea dubioasă a cotidianului ”Newsweek” de România.

Iar situația financiară dezastroasă a publicației l-a obligat pe directorul Sabin Orcan să scoată la lumină finanțările politice, arată Dan Andronic, care vorbește despre o modificare importantă în acționariatul firmei, trecută sub tăcere.

”Un ziarist extrem de ranchiunos”

”Sabin Orcan, sau Borcan cum apare în buletin, este un ziarist extrem de ranchiunos. Care-și dorește să fie în categoria liderilor, dar nu prea-l bagă lumea în seamă. Iar atunci când este băgat în seamă, se supără. Pe mine este foarte supărat.

Pentru că n-am cedat la șantajul său emoțional și am spus exact ce cred despre el: că este un ziarist „vopsit”, ca să nu zic „mânjit”, ahtiat după bani și recunoaștere publică. Dispus să facă orice pentru amândouă.

Ca urmare am publicat mai multe anchete și dezvăluiri care l-au determinat să proclame că este „într-un război pe viață și pe moarte cu mine”. Mentalitate de ziarist-activist.”, a scris Dan Andronic, pentru evz.ro.

”A concediat ziariști incomozi”

”Iată ce l-a deranjat:

Am demonstrat cum, fiind angajatul lui Alexander Adamescu la „România Liberă”, orchestra campanii de presă împotriva DNA și Laurei Codruța Kovesi.

Mie îmi trimitea materiale de presă prin care erau atacate anchetele DNA pentru a le publica în EvZ. A propus unui fost președinte al României să participe la un seminar anti-DNA la Londra, spunându-i că-i vor fi plătite toate costurile. Bineînțeles că a fost refuzat. Dar nu era tot.

A concediat ziariștii incomozi de la România Liberă, adică pe cei care scriau pro-DNA. Iată ce dezvăluiam despre manevrele sale în EvZ: „…Prima victimă a lui Sabin Orcan a fost Ondine Gherghuţ, senior editor la „RL”. Se întâmpla la sfârşitul lui februarie 2017.

„Am fost anunțată joi că dl director editorial Sabin Orcan mi-a reziliat contractul, iar motivul ar fi fost faptul că sunt apărătoarea anticorupției și a DNA. Precizez că dl Orcan nu m-a anunțat oficial că mi-a fost întreruptă colaborarea de peste 10 ani la România Liberă”, a scris la vremea respectivă Gherguț, pe Facebook. De fapt, prima fusese Sabina Fati, eliminată tot de același director editorial-jucător”.

”Sabin Orcan intră cu mândrie în categoria plagiatorilor”

Nu era vorba despre nici o restructurare, pentru că în acest timp, Sabin Orcan își cumpăra o mașină BMW de 50.000 de euro, salariile celor de la „România Liberă” fiind neplătite cu lunile.

Am demonstrat că Sabin Orcan intră cu mândrie în categoria plagiatorilor pe care-i înfierează cu atâta aplomb Ramona Ursu, colega sa de acționariat și revistă, biografia sa profesională fiind falsificată timp de 20 de ani.

A pretins în mod public că a absolvit Facultatea de Jurnalism, dar în realitate a terminat doar anul întâi. Pentru că a plecat ca parchetar în SUA. O meserie la fel de onorabilă ca și cea de ziarist, dar aici vorbim despre asumarea unor studii universitare pe care nu le-a făcut: „În „Monografia judeţului Buzău”, scrie foarte clar: „Sabin Orcan, ziarist. Absolvent al Liceului „B.P. Hașdeu” Buzău (1988), a urmat cursurile Școlii Superioare de Jurnalistică, înființată în 1991 de Asociația Ziariștilor din România”.

”Absolvent de facultate precum Coana Leana”

De asemenea, cu ocazia unui proces de calomnie, din data de 11 martie 1997, o instanţà a Judecàtoriei Buzău a condamnat la câte un an de închisoare cu executare, pentru calomnie, trei ziarişi de la cotidianul „Opinia”.

Cei trei, Corneliu Ştefan (directorul general al S.C. Opinia S.A.), Florian Angelo (directorul executiv al aceleiaşi societăţi) şi Sabin Orcan (redactor-şef adjunct al ziarului Opinia).

Prin sentința penală nr.461/11.03.1997, ziariştii au fost obligaţi şi la plata, în solidar, a sumei de 140 milioane lei către partea vătămatä, reprezentând daune morale pretinse de aceasta.

În prezentarea care se face în continuare celor trei condamnaţi pentru delict de opinie, Sabin Orcan este prezentat drept: „Sabin Orcan, redactor şef-adjunct al cotidianului Opinia, este absolvent al Colegiului de pe lângă Şcoala Superioară de Jurnalisticã din București”.

Însă, în biografia profesională, scrisă cu mânuţele alea două de Sabin Orcan (şi aici îşi spune tot Orcan, deşi în CV se trece de regulă numele din buletin) stă scris negru pe alb la capitolul „Education”: „Şcoala Superioară de Jurnalistică” (Asociaţia Ziariştilor Români). Dates attended or expected graduation 1992-1996”.

Aici nu mai încape nicio îndoială. Este afirmaţia lui Orcan. Numai că Orcan este absolvent de facultate precum Coana Leana.

”Bani de la o firmă de pariuri online”

După ce a plecat pe furiș de la „România liberă”, lăsându-i fără jumătate de redacție, Sabin Orcan a plătit în primul an pentru licența „Newsweek” o sumă de aproximativ 50.000 de euro, bani pe care i-a luat din diverse „sponsorizări”.

Cea mai mare parte a banilor a primit-o de la o firmă de pariuri online, ceea ce l-a determinat să publice anchete interminabile împotriva lui Sebastian Ghiță, dar și de la un om politic:„Printre cei mai importanți finanțatori ar fi Marius Bostan, fost ministru în Guvernul Cioloș.

De altfel acesta a și promovat intens revista Newsweek, cea pe care ar fi fondat-o Orcan din economiile personale în mai 2018, după cum susține el, dar după cum îl contrazic sursele noastre.

Este greu de crezut că Newsweek a fost fondată din economiile lui Sabin Orcan întrucât, deși într-adevăr a primit sume uriașe de la Alexander Adamescu, el și-a cumpărat un autoturism în valoare de 50.000 de euro recent, iar numai ca să poată folosi numele Newsweek mai plătește 50.000 de euro anual. Deci câte economii să fi avut un jurnalist integru precum pretinde că este?”, scriam în 2019.”, arată Dan Andronic.

”Filiera banilor drenați a ieșit la suprafață”

”Acum vine și bomba!

Filiera banilor politici drenați în „Newsweek” de România a ieșit la suprafață. Și acest lucru este confirmat de schimbările produse în acționariatul firmei care editează „Newsweek” de România. Pe tăcute, fără tam-tam, un om politic a devenit un acționar important al firmei. Potrivit datelor existente pe www.confidas.ro, Marius Raul Bostan a devenit al doilea acționar ca pondere la Newsweek, cu 6 la sută din acțiuni.

Marius Bostan este un om politic afiliat Dreptei, când la PNL, când la USR-PLUS fiind cooptat în guvernul condus de Dacian Cioloș în 2015. „La Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională îl propun pe domnul Marius-Raul Bostan, cu experienţă în sectorul privat în acest domeniu, experienţă în telecomunicaţii şi IT, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie la Romtelecom şi acum la Telekom Romania Telecommunications”, ne anunţa atunci Dacian Cioloş.

Cotidianul „Adevărul” scria despre acesta: „Marius Bostan (liderul RePatriot), care a fost ministru al Comunicaţiilor în cabinetul Cioloş (a ieşit din funcţie în august 2016), dar şi un perpetuu angajat la stat. Ca şi acţionar al VBM Partners a avut numeroase contracte pe bani publici de consultanţă ( în perioada 2009-2012 ) cu 12 primării mari din România (printre care Iaşi, Timişoara, Bacău etc).

”Conexiuni cu PNL”

Fratele lui a fost consilier judeţean PDL (acum PNL) şi-i este asociat într-o firmă preluată de la Dorinel Umbrărescu, celebrul „rege al asfaltului” din România. Marius Bostan a fost asistentul senatorul PNŢCD Ioan Bărbuş.

Guvernul Boc l-a numit, în 2009, în Consiliul de Administraţie (CA) de la Poşta Română, apoi în CA al Romtelecom. În perioada guvernării Convenţiei Democratice, între 1997 şi 1998, a devenit expert guvernamental în cadrul Consiliului pentru Reformă, iar, din 1998 până în 1999, a ocupat funcţia de Director al Programului Officer Phare 9070, la Departamentul pentru Administraţie Publică Locală.”

Știind că în ultimele luni, disperat de situația financiară în care se zbate revista „Newsweek”, Sabin Orcan a contactat mai mulți oameni de afaceri propunându-le să intre acționari, iar valoarea brandului o estima la 3 milioane de euro, putem estima că aportul omului politic Marius Bostan a fost de aproximativ 200.000 de euro.

Dacă luăm în calcul valoarea nominală a acțiunilor de 1.200 de euro, rezultă că ajutorul formal sau informal pe care fostul ministru în guvernul Cioloș i l-a dat lui Sabin Orcan este extrem de substanțial. Surse din interiorul firmei care editează Newsweek vorbesc despre o sumă mult mai mică, de 40.000 de euro, ca aport personal, dar conexiunile pe care unul din frații Bostan le are la PNL au adus mult mai mulți bani în teșchereaua familiei Orcan. Aici se pare că stă secretul!

”Zero pagini de publicitate”

Peste 50.000 de euro a încasat Sabin Orcan de la PNL ca urmare a recomandărilor primite de la Bostan. În ce s-au concretizat banii? În anchete direcționate împotriva adversarilor politici, cea care l-a vizat pe candidatul USR Stelian Ion fiind deja foarte cunoscută.

Că este vorba de un aport financiar substanțial, direct sau mascat rezultă din faptul că un alt nou acționar, jurnalistul Alexandru Lăzescu a primit doar 1 la sută din acțiuni, iar Marius Bostan de șase ori mai mult.

Când am vorbit de situația disperată a Newsweek de România am luat în calcul datele financiare, care arată o pierdere de peste 100.000 de euro în 2019, un tiraj de 2.500 de exemplare, din care vinde cam 1.000 și un trafic online care-i aduce cam 2.000 de euro pe lună. Bani cu care nu se acoperă nici măcar un sfert din cheltuielile de tipar. Ultimul număr al revistei are ZERO pagini de publicitate.

De unde vin ceilalți 30.000 de euro pe lună necesari finanțării Newsweek de România?

Tocmai am aflat…”, concluzionează Dan Andronic.