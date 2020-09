Schimbarea politică a fost anunțată încă de anul trecut iar scopul acesteia este de a compensa anii cu inflația scăzută dar și susțineara economiei pentru ca aceasta să genereze locuri de muncă pentru o perioadă mai lungă de timp.

Într-un comunicat de presă al Rezervei Federale a Statelor Unite ale Americii este mențioant faptul că s-a început tranziția politicii de la stabilizarea piețelor financiare la stimularea economiei.

Se continuă achiziția de obligațiuni

În continuare, Banca Centrală va continua să achiziționeze obligațiuni guvernamentale de 120 de miliarde de dolari pe lună. Totuși, obiectivul face parte din asigurarea unor condiții financiare flexibile în viitor.

Noul coronavirus ”provoacă greutăţi umane şi economice extraordinare. Rezerva Federală este hotărâtă să utilizeze toate instrumentele aflate la dispoziţia sa pentru a susţine economia Statelor Unite în această perioadă dificilă”, arată comunicatul instituţiei.

Așadar, comunicatul de presă anterior menționat dar și noile preziviuni economice arată că dobânzile nu vor fi schimbate până în anul 2023. Mai mult decât atît, previziunile arată că inflația nu va depăși 2 procente.

Reprezentanţii Fed anticipează că economia americană se va contracta cu 3,7% în acrst an, cu mult sub scăderea de 6,5% prognozată în iunie. Rata şomajului, care în august a atins 8,4%, ar urma să scadă la 7,6% la sfârşitul acestui an.

Donald Trump, acuzat că slăbește funcționarea democrației

Donald Trump ne-a obișnuit cu turbulențele, momentele de nebunie și lipsa de măsură. El ne-a obișnuit să-l vedem prezentând media ca „dușmani ai poporului”, ignorând independența justiției, acționând ca un perfect autocrat. Și în asta constă principalul pericol (și forța președintelui american): contra-puterile care ar trebui să acționeze ca un paratrăsnet pentru a opri derivele prezidențiale sunt aproape paralizate și cetățeanul amorțit, este scris pe letemps.ch

Cu câteva săptămâni înaintea unor alegeri care se desfășoară într-un climat pernicios și suprarealist, s-o repetăm: cu disprețul lui pentru normele constituționale, Donald Trump slăbește instituțiile și reprezintă un pericol pentru democrația americană. Bineînțeles, el nu se află la originea acestor disfuncționalități: el nu este decât simptomul lor.

Doar că președintele acționează tot timpul mai curând ca un agent destabilizator. Denunțând dinainte alegeri ”trucate”, el se pregătește deja să conteste o eventuală înfrângere pe 3 noiembrie și sabordează toate mecanismele existente. Ceva nemaivăzut.