Un nou divorţ zguduie lumea artistică din România!

Divorţ în secret în lumea vedetelor din România! Sanda Argint a dezvăluit tot ce s-a întâmplat

Cunoscuta interpretă de muzică populară Sanda Argint a dezvăluit că a rupt căsnicia în urmă cu un an, pentru că a fost înşelată.

Divorţul a avut loc în secret, după numai un an de când ajunsese în faţa altarului.

Povestea de dragoste a fost una frumoasă, însă după ce a aflat că bărbatul alături de care alesese să-şi petreacă restul zilelor a înşelat-o, la scurt timp după nuntă, Sanda Argint spune că divorţul a fost singura soluţie.

Într-un interviu acordat Antena Stars, iubita cântăreaţă a povestit cum s-a întâmplat totul şi cum a luat decizia de a divorţa de fostul soţ.

„Am divorțat acum un an, să fim sănătoși, viața merge mai departe, a fost așa ceva de la Dumnezeu, ne-am cunoscut, am stat doar un an, ne-am căsătorit și am divorțat acum un an.

Am avut încredere, dar a fost o poveste de dragoste și eu nu pot să trec peste chestiile astea de a mă trăda, de a mă înșela, infidelitatea asta nu o pot trece ușor, și când am aflat, am divorțat”, a mărturisit Sanda Argint, potrivit SpyNews.

„A fost o poveste de dragoste, ne-am iubit, dat atât a fost”

Cântăreaţa a recunoscut că a avut bănuieli cu privire la infidelitatea soţului, însă nu l-a prins pe acesta în fapt. Bărbatul a recunoscut, în cele din urmă, iar Sanda Argint spune că a ales să-şi amintească acum doar ce a fost frumos în acel an pe care l-au petrecut împreună.

„Am bănuit, n-am văzut cu ochii mei, dar mi-a confirmat el. (…) Până la urmă mi-a recunoscut.

Atât a fost, a fost o poveste de dragoste, ne-am iubit, dat atât a fost, am luat tot ce a fost mai frumos și mai bun din relația asta de un an”, a mai declarat cântăreaţa de muzică populară.

Claudia Ghițulescu a trecut şi ea printr-un divorţ dureros şi a avut nevoie de timp pentru a se vindeca

Nu este singura interpretă de muzică populară care a trecut printr-un divorţ şi caută acum să-şi refacă viaţa.

Claudia Ghițulescu povestea recent că este pregătită pentru o nouă relaţie.

„Atât timp cât ne trezim și avem tot ce ne dorim pe lumea asta, adică avem lumina zilei și suntem sănătoși, nu știu de ce ar trebui să fim nesănătoși (…)

Eu nu pot să dorm de fericire, așa de bine mă simt. Asta e întrebarea, dacă există cineva. Nu sunt fericită pentru că sunt fericită. (…)

O să vină momentul și o să vină cineva în viața mea. (…) Da, sunt pregătită și mi-aș dori din tot sufletul să iubesc”, afirma artista, tot pentru Antena Stars.

Claudia Ghițulescu a recunoscut că, mult timp după divorţ, a ales să fie singură.

„Mi-am dorit să mă vindec, mi-am dorit să fiu singură, mi-am dorit să mă gândesc unde am greșit, ce am greșit. (…)

Mi-a plăcut dintotdeauna să stau cu mine și să analizez ceea ce trebuie să fac în viața mea, să iau hotărâri eu cu mine”, a precizat aceasta.