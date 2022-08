Adevărate clipe de groază prin care au trecut două dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din ţara noastră.

Marcela Fota și Mariana Ionescu Căpitănescu, hărţuite de acelaşi bărbat

Este vorba despre surorile Marcela Fota și Mariana Ionescu Căpitănescu.

Ele s-au confruntat, ca tot mai multe vedete din România şi de peste hotare, cu hărţuirea şi chiar agresiunea din partea unor indivizi cu probleme.

Acelaşi individ le-a terorizat de curând pe cele două cântăreţe de muzică populară, iar totul a ajuns până la urmă pe masa oamenilor legii.

Marcela Fota a fost prima terorizată de acest bărbat. Obsesia pe care acesta o dezvoltase pentru artistă s-a transformat în jigniri şi ameninţări.

Marcela Fota a reuşit să blocheze orice cale de a lua legătura cu respectivul individ, însă acesta a început apoi să o terorizeze şi pe sora artistei, Mariana Ionescu Căpitănescu, căreia îi cerea să îi aranjeze o întâlnire cu Marcela.

Mariana Ionescu Căpitănescu şi-a angajat o gardă de corp. L-a dat în judecată pe bărbatul agresiv

Pentru că bărbatul agresiv nu se potolea şi pentru că ajunsese să se teamă pentru siguranţa ei, Mariana Ionescu Căpitănescu a fost nevoită să-şi angajeze un bodyguard şi apoi să facă reclamaţii peste reclamaţii către poliţişti, scrie StarPopular.

În cele din urmă, hărţuitorul a fost reţinut, însă problemele celor două cântăreţe nu par să se fi oprit aici.

„Sunt într-un proces în care nu mi-aş dori să fiu, e o premieră şi pentru mine, nu am dat niciodată pe nimeni în judecată. Dar o fac pentru liniştea mea, pentru că am fost agresată în ultimele luni şi mă simţeam în nesiguranţă.

Am fost amenințată telefonic, prin mesaje, am îndurat asta vreo două luni, apoi am cerut ajutorul poliției.

M-au invitat la poliție să mă informeze că cel care mă amenință a fost reținut, am aflat de la presă că între timp a fost și eliberat.

Eu mi-am luat măsuri suplimentare, nu merg singură la evenimente, mă simt în nesiguranță. Mă agresa verbal, tot felul de jigniri, fară să-i fac nimic. Am găsit 200 de apeluri într-o noapte de la el. Așa jigniri nu am auzit niciodată!

Poliţia cred ca o sa mă asigure că l-au convins, fiind sub control judiciar, să nu mă mai deranjeze. Am fost pusă în situația să-mi schimb numărul de telefon, să schimb modelul telefonului cu alt sistem de operare. Sunt neliniștită! De când a fost reţinut, nu m-a mai apelat”, a dezvăluit Mariana Ionescu Căpitănescu pentru sursa citată.