„În încercarea de a justifica un demers cu potenţial catastrofal pentru clădirile de patrimoniu şi pentru spaţiul verde din Bucureşti, Prefectul Capitalei se contrazice în declaraţiile publice:

Toni Greblă, 5 februarie a.c, Antena 3:’Probabil voi solicita instanţei să constate inexistenţa acestor documente. Acele documente, dacă nu există, eu nu pot să fac decât să solicit instanţei să se constate că ele nu există, tocmai pentru ca autorităţile să nu se mai refere la ceva inexistent’.

Toni Greblă, 6 februarie a.c., Agerpres : ‘Nu am avut de gând şi nici nu am de gând să le atac. E un zvon în spaţiul public. Aceste planuri urbanistice zonale pe zone construite protejate – e o problemă dacă acestea există sau nu există. Şi am solicitat şi eu, şi Inspectoratul de Stat în Construcţii să ni le pună la dispoziţie să le examinăm, atâta tot, să vedem dacă există. (…)’

Dincolo de contradicţii, este foarte grav faptul că Prefectul Capitalei, o instituţie importantă a statului român, se sesizează invocând ca temei ‘zvonuri’”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan neagă acuzațiile prefectului Capitalei

Cât despre existenţa PUZ Zone Protejate, document adoptat de Consiliul General în anul 2000, edilul Capitalei a spus că „e de-a dreptul ridicol să invoce că Primăria nu i-a pus la dispoziţie acest act, publicat pe site-ul PMB de ani de zile. Acesta poate fi consultat aici: http://urbanism.pmb.ro/Informatii/Start_zpc.aspx?id=37”.

Acesta a adăugat că „planşele originale scanate şi ştampilate de elaborator (UAIM) se pot găsi pe hartă şi planuri de urbanism, zonele protejate fiind marcate cu contur maro”.

Nicușor Dan și Toni Greblă vor discuta miercuri

Marți, prefectul Capitalei, Toni Greblă a anunțat că primarul Nicuşor Dan l-a invitat miercuri la o discuţie pe tema planurilor urbanistice zonale pe zonelor protejate.

„O să vedem ce documente prezintă primarul general şi cu asta se încheie, a mai spus prefectul, el arătând că nu are un scop în sine să atace PUZ-urile în instanţă, de dragul de a ataca nişte acte administrative şi nu i-ar fi trecut prin cap să verifice legalitatea adoptării unor acte în anul 2000, deci de acum 23 de ani, dacă primarul general însuşi nu ar fi solicitat Inspectoratului de Stat în Construcţii să verifice acest lucru”, a afirmat el.