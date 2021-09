Oamenii de știință anticipează o serie de scenarii devastatoare, dacă schimbările climatice nu sunt ținute sub control. Pesimismul lor privind viitorul planetei este uriaș, dar, în același timp, au o veste bună. Omenirea nu va dispărea ca specie.

„Nu există dovezi ale unor scenarii de schimbări climatice care să ducă la dispariția ființelor umane”, afirmă Michael Mann, profesor de știință atmosferică la Penn State, autor al cărții „The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet”.

Cu toate acestea, este posibil ca schimbările climatice să amenințe în continuare viața a sute de milioane de oameni. În special prin lipsa hranei și a apei, cu potențialul de a declanșa un colaps social și de a pune bazele unui conflict global.

”Un efect de seră galopant este, probabil, singurul mod în care impactul schimbărilor climatice ar putea provoca direct dispariția omenirii”, susține Luke Kemp.

Asta se întâmplă când o planetă este prinsă într-o buclă de feedback pozitiv, de neoprit, de încălzire, și absoarbe mai multă căldură decât pierde, până când oceanele planetei se evaporă și nu mai pot susține viața.

”Nu există niciun motiv pentru a exagera amenințarea climatică. Adevărul este suficient de dur și destul pentru a lua măsuri dramatice”, adaugă profesorul Kemp.

Un viitor care seamănă cu filmele distopice de la Hollywood

Potrivit lui Brian Kahn, cercetător NASA, o creștere globală a temperaturii de 5,4 grade Fahrenheit (3 grade Celsius) sau mai mult ar putea duce la prăbușirea infrastructurii sociale și la tulburări și conflicte masive.

La rândul lor, acestea ar putea duce la un viitor care seamănă cu filmele distopice de la Hollywood.

O modalitate prin care schimbările climatice ar putea declanșa un colaps social ar fi prin crearea insecurității alimentare.

Evenimentele de extincție în masă au implicat un fel de schimbare climatică

Extincțiile și catastrofele implică aproape întotdeauna mai mulți factori, afirmă Kemp. El crde că dispariția omenirii ar putea fi cauzată de schimbările climatice.

„Care cred că este cel mai mare factor care contribuie la potențiala dispariție umană în viitor? Atunci schimbările climatice, fără îndoială”, a declarat Kemp pentru Live