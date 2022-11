Peste Ocean, clienții unor bănci mari, precum Wells Fargo sau Bank of America, au fost deja anunțați că sucursalele la care obișnuiau să meargă de ani de zile, pentru diferite operațiuni cu cash, se vor închide în perioada următoare.

Bank of America și Wells Fargo nu sunt singurele două companii de servicii financiare care pun lacăt pe sucursalele existente în unele state, potrivit Yahoo News.

Se închid și sucursalele care existau în marile magazine

În această vară, PNC Financial Services Group a anunțat că va închide un total de 135 de locații existente în marile magazine. În Pittsburgh închiderile au început în această toamnă, cu planuri clare de a continua închiderea sucursalelor și anul viitor.

Potrivit Business Journals, fenomenul nu este surprinzător întrucât eliminarea sucursalelor băncilor din marile magazine face parte dintr-o tendință care a luat amploare.

Cu toate acestea, nici sucursalele tradiționale, care funcționează de zeci de ani, nu sunt mai sigure.

S-au creat ”deșerturi bancare”

Potrivit unor date CNBC, dintre cele aproximativ 8.000 de sucursale ale unor bănci care erau în funcțiune în 2000, acum mai există doar jumătate. Valurile recente de închideri au creat așa numite „deșerturi bancare”, lăsând cartiere și comunități întregi fără bănci.

Wells Fargo și Bank of America au fost forțate să închidă, temporar, locații, la sfârșitul anului 2021, din cauza lipsei forței de muncă și a unei creșteri a infecțiilor cu COVID-19. Acum însă, acestea au fost închise definitiv.

Conform notificărilor făcute recent de cele două mari banci, Wells Fargo va închide un total de 14 sucursale în toată țara.

Sucursale vor fi închise în Chicago, San Francisco, New Jersey, Denver, Richmond, Virginia. New York va pierde două sucursale în New York City și Manhasset, în timp ce Texas va pierde două sucursale în Austin.

Fenomenul nu mai poate fi oprit. În SUA s-au închis deja mii de sucursale

Anul trecut, băncile din întreaga lume au redus semnificativ numărul sucursalelor, potrivit CNBC. Numai în Statele Unite, băncile au închis un total de 2.927 de sucursale. La nivel mondial, băncile au închis aproape 4.000 de sucursale și au deschis doar 1.000.

Banca Wells Fargo a avut cele mai multe lacăte puse pe ușă, cu un total de 267 de sucursale închise. Unul dintre motive ține de consolidarea și restructurarea sistemului bancar, deoarece fuziunile și achizițiile au atins în anul 2021 suma de 77 de miliarde de dolari.