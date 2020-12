To be or not to be, this is the question!

(i) Impozit zero pe salariul minim sau

(ii) Fara corupti in functii publice, reforma justitiei?

Nu ar trebui sa fie o dilema greu de rezolvat pentru USR+…

Primul, duce tara in dezastru imediat (retrogradare in junk, imposibilitate finantare deficit, imposibilitate plata pensii, haos, oameni in strada si probabil alegeri anticipate cu PSD si/sau AUR pe cai mari). Nu exagerez, acesta este rezultatul acestei absurditati aparent generoase…

A doua, poate in sfarsit sa arate ca USR+ vrea sa faca istorie prin ceva cu adevarat important pentru tara asta.

Pare mult mai logic pentru USR+ sa faca din Justitie + Interne + Senat (Camera decizionala!) prioritatea lor, decat sa insiste intr-o directie care ii si ne poate falimenta pe totii.

Evident, asta ar insemna ca in USR+ sa fie oameni de stat, cu viziune si putere de a pune interesul comun deasupra interesului personal.

Iar daca USR+ chiar vrea sa isi asume serios ceva maret, pe langa Justitie si Interne, ar cere si Educatia! Asta ne-ar da cu adevarat o smetie celor ca mine, care am criticat si criticam inca eschiva USR la caderea guvernului Dancila 🙂

ps. Pun aici o intrebare pentru amicii mei din conducerea USR+, inclusiv pentru Claudiu Nasui pe care il stimez si il apreciez pentru multele lucruri bune facute in acest mandat: stiti vreun economist care sa fi spus altceva decat ce spun eu mai sus, si anume ca o asemenea reducere a veniturilor (impozit zero pe salariul minim) nu ne poate aduce nimic bun?

ps2. Sper ca nu cumva sa treaca cuiva prin minte sa propuna masura asta doar pentru anumite sectoare… Asta m-ar face sa cred ca nu prea mai e speranta, ca toti politicienii sunt la fel, divide et impera…

ps3. Eu unul imi doresc, poate mai mult decat orice altceva, sa vad ca politicienii ajunsi in Parlament incep sa puna umarul la reconstruirea coeziunii acestei natii, nu sa mai puna alte si alte motive de a diviza natia, de a crea noi si noi categorii de smecheri…