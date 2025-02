Pentru a susține această evoluție în digitalizare, în cloud-ul guvernamental va fi dezvoltată o aplicație unică, care va servi drept interfață a întregii administrații publice, de la nivel local până la nivel central. Astfel, antreprenorii vor putea economisi timp și resurse, iar statul va eficientiza procesul administrativ.

Această platformă va permite interacțiuni directe între cetățeni și stat, inclusiv un segment comercial, unde persoanele vor putea accesa oferte financiare pentru asigurarea locuinței sau a autovehiculului, de la mai mulți asigurători, în timp real.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan, a subliniat că, pentru a implementa aceste soluții, România dispune deja de infrastructura necesară, având capacitatea tehnologică de a implementa astfel de aplicații, similar altor șapte state din lume.

„Noi am implementat, până în decembrie 2024, infrastructura de cloud guvernamental.

Am lansat o licitaţie de 180 de milioane de euro pentru migrarea serviciilor publice în cloud-ul guvernamental – şi acum lucrăm la crearea unei aplicaţii în care antreprenorii să nu mai trebuiască să vină cu documente de două, trei, cinci sau şapte ori cum este astăzi, One Stop Shop, în care statul, odată ce comunică bazele de date între ele, poate să consulte direct dacă compania x are toate documentele, fără să folosească şi să aducă antreprenorul cu un dosar cu şină în faţa a trei, patru, cinci ghişee.

Trebuie să vorbim despre standardizare şi apoi despre crearea acestor instrumente, pentru că digitalizarea unui stat nu o faci de azi pe mâine sau cu declaraţii politice, ci o faci cu instrumente tehnice avansate şi proiectate pe nevoile societăţii”, a declarat Bogdan Ivan la conferinţa „Quo Vadis 2025!”.