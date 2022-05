Paul Drăgan este directorul general al Premier Restaurants, compania care operează franciza de restaurante McDonald’s în România. În momentul de față există 92 de restaurante McDonald’s pe plan local, împărțite în 28 de orașe din țară.

CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

PAUL DRĂGAN: Pentru noi toți, 2021 a fost un an al provocărilor, iar prelungirea perioadei de pandemie ne-a menținut într-o stare de spirit centrată pe adaptare și reziliență, companiile fiind nevoite să-și adapteze constant proiectele și planurile, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Dincolo de această stare de fapt, putem spune că pentru McDonald’s România, anul 2021 a fost unul bun. Am abordat fiecare proiect cu optimism și cu încredere în reușita noastră, ca echipă, iar rezultatele ne-au răsplătit eforturile și implicarea.

Expansiunea McDonald’s în România continuă

Am reușit să extindem rețeaua de restaurante la nivel național, cu patru noi restaurante tip Drive-Thru deschise anul trecut în Brașov, Râmnicu Vâlcea, București Pallady și Zalău, fiecare dintre aceste reprezentând o investiție de aproximativ 9 milioane de lei. În același timp, am continuat să ne extindem în centre comerciale, deschizând un al doilea restaurant la Brăila, în incinta Brăila Mall.

Rezultatele pe care le-am obținut în acest an au venit și pe fondul reorganizării la nivelului fluxului nostru operațional. Pe lângă segmentul Drive-Thru, atenția noastră s-a îndreptat către partea de digitalizare și modernizare a restaurantelor, prin introducerea în cât mai multe restaurante a conceptului Experience of the Future (EOTF), o alternativă de comandă prin kioskuri digitale, cu plată contactless. Totodată, am reușit să dezvoltăm aplicația McDonald’s prin lansarea unui program de loialitate MyM Rewards, care răsplătește achizițiile clienților cu puncte. Aceste eforturi, dublate de extinderea alternativelor de livrare la domiciliu, prin McDelivery, ne-au permis să ne menținem în topul preferințelor clienților și în anul 2021, oferindu-le acestora experiențe cât mai plăcute.

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

PAUL DRĂGAN: Întreg parcursul meu este strâns legat de McDonald’s. Am intrat în echipă ca manager trainee și am crescut alături de McDonald’s, cunoscând diferite etape de dezvoltare profesională, fiecare dintre acestea cu responsabilitățile, provocările și satisfacțiile sale. Am coordonat restaurante pe diferite piețe, am condus proiecte operaționale la nivel național și regional, am făcut parte din echipe talentate și am devenit la rândul meu lider al unor echipe valoroase, pe care am căutat să le motivez.

Iar dacă mă întrebați dintre toate acestea, care a fost cel mai important proiect, ar fi simplu: întotdeauna am considerat că cel mai important proiect este acela căruia mă dedic în momentul respectiv. Așa că astăzi, la mai bine de doi ani de la debutul pandemiei, pot spune cu certitudine că gestionarea acestei perioade reprezintă cel mai solicitant și amplu proiect al carierei mele – de până acum. Însă nu putem ști ce provocări și oportunități ne rezervă viitorul.

Proiectele managerului pentru 2022

PAUL DRĂGAN: Ne dorim ca anul 2022 să fie mai bun decât precedentul, să ne depășim din nou limitele ca echipă și să putem realiza toate proiectele pe care ni le-am propus. Vom continua să lansăm noi produse, atât în ediție limitată, cât și pe termen lung, inovația la nivelul meniului și oferirea unor opțiuni cât mai diversificate fiind esențiale pentru tipul de experiență pe care ne dorim să îl oferim clienților.

Avem de asemenea în plan să ne menținem ritmul de expansiune națională, prin noi deschideri și prin modernizări ale locațiilor existente. Vom continua să ne concentrăm pe restaurantele de tip Drive-Thru și pe expansiunea McDelivery, prin care clienții noștri își primesc produsele preferate chiar în confortul casei lor. În plus, întrucât comoditatea și timpul de așteptare au devenit factori care ne influențează viața de zi cu zi, am lansat la începutul anului o nouă funcție a aplicației McDonald’s, Mobile Order & Pay (MOP), care este momentan disponibilă în o parte din restaurantele noastre. Astfel, clienții pot plasa și plăti comanda de pe telefonul mobil, iar ulterior să o ridice din restaurantul selectat.

În același timp, ne dorim să rămânem aproape de oameni și să oferim sprijin acolo unde este nevoie. McDonald’s va continua parteneriatul său de tradiție cu Fundația pentru Copii Ronald McDonald, care va deschide în curând cea de-a treia casă din România, la Iași, și se va implica în acțiuni sociale în comunitățile în care este prezent cu restaurante.

Totodată, ne dorim să fim un partener de dialog pentru schimbarea sistemică pe care ne-o dorim, pentru un viitor mai sănătos. Astfel, prin platforma Better M ne aliniem angajamentului global McDonald’s de a deveni o companie cât mai sustenabilă, minimizând utilizarea plasticului în restaurantele noastre din întreaga țară și concentrându-ne pe utilizarea ambalajelor provenite din surse regenerabile.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

PAUL DRĂGAN: Perioada pandemiei ne-a testat în mod constant viteza de reacție în situații limită, fie că ne referim la fluctuațiile din piață sau la restricțiile impuse de autorități.

Încă din primele momente, ne-am concentrat toate resursele pentru a implementa rapid și eficient măsuri de igienă și siguranță, astfel încât activitatea colegilor noștri să se desfășoare cu respectarea tuturor reglementărilor și recomandările autorităților – și în deplină siguranță. Apoi, după redeschiderea restaurantelor, am introdus aceleași măsuri stricte și în spațiile destinate clienților.

Strategia de business a McDonald’s în pandemie

În același timp, pandemia a însemnat o regândire a fluxului operațional și a paradigmei de interacțiune cu clienții. Dacă înainte această interacțiune avea loc în restaurante, unde clienții ne treceau pragul pentru a se bucura de produse și experiențe de calitate, odată cu primele restricții pandemice, interacțiunea a fost limitată. Comunicarea s-a realizat prin intermediul site-ului, a aplicației și a canalelor de social media, iar produsele au fost disponibile pentru o perioadă exclusiv prin opțiuni de livrare la domiciliu, sau prin comandă prin drive-thru.

Desigur, faptul că acești piloni – digitalizare, delivery și drive-thru – se regăseau deja în strategia și modelul de business McDonald’s, a fost esențial pentru viteza de reacție și pentru disponibilitatea noastră rapidă de reorganizare.

CAPITAL: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

PAUL DRĂGAN: Pentru noi, la McDonald’s, este important să construim relații de lungă durată în fiecare dintre comunitățile din care facem parte. Suntem prezenți în 28 de orașe din țară, McDonald’s fiind un important investitor local, cu 92 de restaurante și 47 de cafenele McCafé. Din această poziție, contribuim activ la susținerea economiei locale și la crearea de noi locuri de muncă, și suntem în contact direct cu administrațiile locale, colaborarea cu acestea fiind esențială pentru noi. Un alt aspect important este predictabilitatea care trebuie să existe la nivel național, pentru cadrul strategic în care ne desfășurăm activitatea.

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

PAUL DRĂGAN: Un sfat pe care îl ofer tuturor colegilor din echipă, nu doar tinerilor aflați la început de drum, este să profite de fiecare șansă care li se oferă, să învețe cât mai multe lucruri noi și să nu se teamă de provocări. McDonald’s este o companie care sprijină foarte mult tinerii, oferindu-le acestora oportunități de dezvoltare rapidă, prin numeroasele sale programe de training și prin sistemul de promovare exclusiv intern. În același timp, mediul de lucru este gândit în așa fel încât să se plieze pe nevoile angajatului. Oferim sprijin, dar oferim și flexibilitate, înțelegere și șanse egale. Fiecare membru al echipei noastre are posibilitatea de a accede la o poziție de management, atâta timp cât are dedicare, pasiune și dorință.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

PAUL DRĂGAN: În primul rând, digitalizarea rămâne un aspect pe care ne concentrăm în mod activ, atât în restaurantele noastre, cât și în aplicație. În acest fel, ne dorim să interacționăm cât mai mult cu clienții și să consolidăm relația acestora cu brandul, construind noi oportunități și noi experiențe pentru acești nativi digitali.

De asemenea, automatizarea proceselor din restaurante va cântări semnificativ în experiența consumatorilor în viitor, reprezentând un alt aspect pe care ne dorim să îl dezvoltăm.

Nu în ultimul rând, putem observa deja schimbări în comportamentul consumatorilor, și cred că aceștia vor deveni și mai atenți la detalii, mai exigenți și mai informați, punând accent pe varietate și pe opțiunea de personalizare a meniului. De aceea, este esențial să ținem pasul cu ei în acest sens și să continuăm să oferim ceea ce își doresc – și așa cum își doresc.