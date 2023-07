Cătălin Botezatu este cunoscut ca un tip care știe să se distreze și care își petrece vacanțele în locuri pe care alții le văd doar în poze sau pe „youtube”. Recent, „Bote” a vorbit despre una dintre cele mai interesante excursii pe care le-a făcut.

Expediție în Țara de Foc…

În urmă cu câțiva ani, creatorul de modă a plecat alături de câțiva prieteni într-o călătorie prin America de Sud și a vizitat multe țări din acea parte a lumii.

Experiența a fost una de vis, dar și una destul de costisitoare. Cele aproape două luni de vacanță l-au făcut să bage adânc mâna în buzunar. E drept că atunci prețurile erau ceva mai mici, însă acum o asemenea escapadă ar costa peste 100.000 de euro.

„Cred că am fost acum vreo 7-8 ani, am fost plecat o lună și ceva în America de Sud. Cred că sunt mai mult, cred că 10 ani, am mers până în Brazilia, Argentina, Țara de Foc, Patagonia, în Insula Paștelui, erau prețurile mai mici atunci. Cred că acum s-ar fi ridicat la peste 100 și ceva de mii de euro această vacanță, am fost cu mai mulți prieteni”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit spynews.ro.

Islanda – destinația preferată de vacanță

De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu a reușit să viziteze mare parte din lume. Fie că a mers în vacanță, fie ca a fost vorba despre lucruri legate de muncă, designerul a călătorit mult. Însă dintre toate țările pe care le-a văzut, cea care l-a impresionat cel mai mult a fost Islanda.

Creatorul de modă a mărturisit că a fost cucerit de această țară și consideră că oricine are trebui să o viziteze. Cătălin Botezatu a fost impresionat de peisaje, de natura și s-ar întoarce oricând în Islanda.

„Toate vacanțele sunt frumoase pentru că le aleg ca să mă simt bine. Îmi place foarte mult Islanda, este țara misterelor. Am descoperit-o când am fost la un festival de modă și după am mers de cinci ori la acest festival până când nu m-au mai primit ca designer concurent pentru că tot timpul câștigam marele premiu și m-am dus ulterior ca designer invitat.

Am filmat apoi acolo o lună de zile la Next Top Model, la Supermodel și am mers și în vacanță. E o țară în care vezi cele mai frumoase căderi de apă, cei mai frumoși vulcani, acolo este vulcanul real din care s-a inspirat Jules Verne când a scris Ocolul Pământului în 80 de zile, trebuie vizitată această țară”, a mai spus Cătălin Botezatu.