Cătălin Botezatu a vorbit foarte deschis despre tot ce s-a întâmplat în viața lui privată, chiar și atunci când lucrurile nu au decurs așa cum și-ar fi dorit. Acesta a vorbit și despre așteptările pe care le are atunci când vine vorba de relații.

Cătălin Botezatu nu se lasă pradă sentimentelor puternice

Mai precis, renumitul designer este de părere că nimeni nu merită sacrificii, cât timp cealaltă persoană nu este fericită.

„Nu, probabil că dacă au fost supărări sau despărțiri, s-au datorat și din cauza mea. Nu trebuie să te lași pradă unor sentimente puternice și nu trebuie să te sacrifici și nu trebuie să suferi pentru nimeni, pentru că nimeni nu merită nimic. Trebuie să fii puțin egoist. Dacă ceva nu mai merge, următoarea escală”, a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars.

De asemenea, acesta a explicat și că este atras trăsăturile naturale, fără multe operații estetice sau implanturi.

„Femeile din România sunt foarte frumoase. Avem femei foarte frumoase, dar dacă am sta să facem o ierarhie, cele mai frumoase și elegante, îl găsesc la femeile din Italia. Sunt anumite femei care consumă botox din tot județul”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu s-a confruntat cu o situație mai puțin plăcută

Anterior, renumitul creator de modă din România a vorbit despre o vacanță petrecută în Galapagos, când s-a confruntat cu o situație mai puțin plăcută. Totul s-a întâmpla când Cătălin Botezatu se afla pe un yacht de lux și a decis să facă scufundări.

După ce a decis să facă scufundări, Cătălin Botezatu s-a îndepărtat de grup și nu și-a dat seama că un rechin îi dădea târcoale. Din fericire, renumitul creator de modă și-a dat seama de situația în care se află și a reușit să se salveze în ultima secundă.

„Cea mai nebună vacanță a fost una de trei luni, când am făcut un periplu prin toată America de Sud (…) am aterizat în Bora Bora o lună și prin zona Galapagos era să mă mănânce puțin un rechin. E o poveste lungă.

Eram pe un yacht, am coborât să mă joc cu focile și am vrut să fac diving, deși cel care era cu noi mi-a spus să nu mă îndepărtez de ambarcațiune. Eu m-am dus în larg și acolo am simțit că ceva mă împunge pe la spate. Inițial am crezut că e o focă.

M-am uitat spre yacht, am văzut că-mi făceau toți semne, le-am făcut și eu semn. La un moment dat, când m-am întors, am văzut coada rechinului și m-am panicat. Am venit repede către yacht și am scăpat”, a declarat Cătălin Botezatu la Antena Stars.