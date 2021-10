PNL este la pământ. A pierdut enorm în sondake. Marele câștigător al crizei politice este de departe AUR, conform celui mai recent sondaj de opinie privind intenția de vot, realizat de INSCOP Cei de la AUR aproape că și-a dublat scorul comparativ cu alegerile de acum nouă luni. Cei de la AUR se află acum la 17,1% în preferințele electoratului român.

PSD este un alt câștigător al ultimelor luni, partidul condus de Marcel Ciolacu atingând 35,4% în ceea ce privește intenția de vot.

În același timp, atât PNL cât și USR au înregistrat pierderi importante în ceea ce privește intenția de vot. PNL are 21,9% iar cei de la USR – 9,8%.

La alegerile trecute PSD a obținut 28,9%, PNL – 25%; USR PLUS – 15% iar AUR 9%.

Datele au fost făcute publice de către analistul politic Remus Ștefureac, cel care coordonează activitatea INSCOP Research, o structură specializată de cercetare sociologică şi analiză politică.

AUR și-a dublat scorul față de alegerile de acum doar 9 luni

„Intenția de vot a populatiei inainte de caderea Guvernului Citu. Nu stim cum arata dupa trecere motiunii, dar putem sa facem un exercitiu de imaginatie. Cea mai relevanta masuratoare va fi insa dupa ce se vor mai racori putin spiritele si emotiile. Constatam însă ca AUR și-a dublat scorul fata de alegerile de acum doar 9 luni. Este un ritm de creștere uriaș care pare încurajat in continuare de scenele din spațiul politic.

Datele sondajului de opinie la nivel national au fost culese în perioada 15 – 27 septembrie 2021. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%. Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project”, a scris Remus Ștefureac pe pagina sa de Facebook.

sursa foto: Facebook/Remus Stefureac