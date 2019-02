Dezastru pentru Kovesi! Nu este eligibilă pentru funcția de procuror european. Criteriul care îi lipsește cu desvârșire

Lovitură pentru Laura Codruţa Kovesi! Aceasta nu este eligibilă pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului European, pentru că nu întruneşte una dintre condiţiile din regulament şi anume că nu are cel mai înalt grad profesional posibil în statul de provenienţă. Acest detaliu, care ar putea schimba soarta întregii proceduri de selecţie, a fost dezvăluit de Chris Terhes, preşedintele Romanian Community Coalition din SUA, cel care aminteşte că fosta şefă a DNA are doar gradul profesional de parchet de pe lângă tribunal.

Citiţi în rândurile de mai jos întreaga explicaţie oferită de Chris Terhes:

"Laura Codruta Kovesi a ascuns de Comisia/Juriul de Selectie care a intocmit lista scurta a candidatilor pentru functia de Procuror Sef European faptul ca nu are grad profesional de PICCJ ci doar grad profesional de parchet de pe langa tribunal, ceea ce ar fi facut-o neeligibila pentru functia respectiva.

Numai pentru acest singur argument candidatura acesteia ar trebui descalificata si intreaga procedura de selectie a Procurorului Sef European reluata, deoarece intregul proces de selectie a fost viciat.

Conditiile de eligibilitate pentru functia de Procuror Sef European, prevazute de art. 14 alin. 2 lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO), prevad ca si conditie necesara pentru inscrierea in aceasta competitie calificarea necesara pentru a putea fi numit la cel mai inalt parchet din tara:

"The European Chief Prosecutor shall be selected from among candidates:

(…)

(c) who possess the qualifications required for appointment to the highest prosecutorial or judicial offices in their respective Member States".

Cu alte cuvinte, pentru a indeplini conditiile de a se inscrie in procedura de selectie si ulterior a fi selectata, era necesar ca Laura Codruta Kovesi sa fi avut calificarea necesara pentru a fi numita ca procuror la parchetul de cel mai inalt nivel in Romania, adica procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Laura Codruta Kovesi, insa, avand doar grad profesional de tribunal, nu are calificarea ceruta de lege pentru a fi numita nici macar ca procuror la nivel de parchet de pe langa vreo curte de apel, daramite la nivelul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Cunoscand cerintele pentru functia de Procuror Sef European precum si faptul ca nu detine gradul profesional de PICCJ, Laura Codruta Kovesi a solicitat Sectiei pentru procurori din cadrul CSM recunoasterea gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, solicitare care insa i-a fost respinsa.

Vom prezenta mai jos o serie de date din care rezulta ca Laura Codruta Kovesi stia ca nu are grad de PICCJ, ceea ce ar fi facut-o neeligibila pentru functia de Procuror Sef European.

1. Conditiile pentru a functiona in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cum am aratat mai sus, conditia pentru ca o persoana sa poata intra in procedura de selectie pentru pozitia de Procuror Sef European era sa aiba "calificarile necesare" sa poata fi numita/desemnata la cel mai inalt parchet din "statul membru".

Prin urmare, legislatia privind numirile la parchetele de cel mai inalt nivel depinde de fiecare stat membru.

In cazul Romaniei, accederea la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se poate face in prezent doar prin "promovare", jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie fiind constanta in a recunoaste dobandirea gradului profesional doar prin concurs.

Promovarea se poate face "pe loc", adica procurorul da o serie de examene pentru a obtine grad de PICCJ insa acesta functioneaza in continuare la parchete inferioare, sau "efectiva", caz in care procurorul functioneaza efectiv in cadrul PICCJ.

Inainte de modificarea Legii 303/2004 prin Legea 242/2018 (una dintre legile justitiei contestate de unii), practica la nivelul parchetelor era de a permite delegarea procurorilor de la parchete inferioare la parchete superioare ierarhic, unde nu aveau dreptul de a functiona. Aceasta masura putea fi dispusa pe o perioada de 6 luni, ce se putea prelungi o singura data.

Conditiile pentru promovare si delegare s-au modificat odata cu intrarea in vigoare in 2018 a modificarilor la legile justitiei, mult blamate de o parte din presa, politica si altii, modificari prin care s-au inasprit conditiile pentru promovarea si delegarea la PICCJ.

Potrivit noilor modificari facute Legii 303/2004, intrate in vigoare prin Legea 242/2018 la data de 18.10.2018, delegarea nu mai poate fi dispusa decat la parchete la care procurorii au dreptul sa functioneze, adica la parchete de acelasi grad profesional sau la cele inferioare.

Astfel, noile dispozitii din Legea 303/2004 prevad:

"Art. 57

(7) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati, cu acordul scris al acestora, inclusiv in functii de conducere, dispozitiile alin. (1)-(6) fiind aplicabile in mod corespunzator. Delegarea procurorilor la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori.

(8) Judecatorii si procurorii pot fi delegati numai la instante sau parchete la care au dreptul sa functioneze potrivit gradului profesional dobândit.

Art. 59

Detasarea si delegarea nu se pot face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze potrivit legii."

Pe data de 09.07.2018 Laura Codruta Kovesi a fost revocata de la conducerea DNA. Pentru a nu se intoarce inapoi la Sibiu, pe data de 11.07.2018 Procurorul General al PICCJ Augustin Lazar a delegat-o pentru 6 luni pe Laura Codruta Kovesi la PICCI, in cadrul Serviciului de Indrumare si Control, profitand de legea in vigoare inca la acea data care permitea eludarea necesitatii conditiei de detinere a unui grad profesional corespunzator pentru delegare.

In noile conditii impuse de modificarile aduse Legii 303/2004 prin Legea 242/2018, insa, numirea si delegarea la PICCJ nu se mai putea face decat daca procurorul avea grad profesional de PICCJ.

Prin urmare, cheia pentru Laura Codruta Kovesi, atat pentru promovarea cat si pentru delegarea la PICCJ, in noile conditii impuse de modificarile facute la legile justitiei, era sa i se recunoasca gradul de PICCJ.

2. Actiunile Laurei Codruta Kovesi pentru recunoasterea gradului profesional de PICCJ si ascunderea fata de comisia de selectie a faptului ca nu are calificarile necesare sa functioneze in cadrul PICCJ

Vom prezenta mai jos, in ordine cronologica, desfasurarea evenimentelor care arata ca Laura Codruta Kovesi nu are grad profesional de PICCJ, aceasta neputand functiona in cadrul celui mai inalt parchet din Romania, care era una dintre conditiile pentru a accede in pozitia de Procuror Sef European.

Astfel, in toamna anului 2018 Laura Codruta Kovesi solicita Sectiei pentru procurori a CSM sa-i recunoasca gradul profesional de PICCJ.

Pe data de 06.11.2018, prin hotararea nr. 673, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins cererea formulata de Laura Codruta Kovesi de recunoastere a gradului profesional corespunzator Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

In cuprinsul hotararii, printre altele, s-a aratat ca "numirea procurorilor in functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu trebuie confundata cu o promovare a acestora la unitatile de parchet respective" si ca "promovarea in grad profesional a judecatorilor si procurorilor trebuie sa se realizeze exclusiv prin parcurgerea procedurilor legale de concurs".

La acea data deja presa relata ca Laurei Codruta Kovesi nu i s-a recunoscut gradul profesional de PICCJ.

Pe data de 19.11.2018 s-a lansat de catre Comisia Europeana un apel public la candidaturi pentru functia de Procuror Sef European, cu data limita de depunere a candidaturilor 14 decembrie, ora 12.00.

Laura Codruta Kovesi isi depune scrisoarea de candidatura, in cuprinsul careia afirma: