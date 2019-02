Dezastru pentru grupul Antena! Compania de televiziune a rămas fără șef! Detalii de ultima oră despre plecarea acestuia

Antena Group a rămas fără şef după plecarea lui George Ureche, cel care a condus televiziunea timp de un an, din februarie 2018. Potrivit paginademedia, Ureche a revenit, din luna februarie, la compania de audit Pricewaterhouse Cooper (PwC) ca lider al echipei M&A, anunţă reprezentanţii PwC.

El revine, astfel, acolo de unde a plecat în urmă cu un an. George Ureche a fost numit la conducerea Antena Group în februarie 2018, după o experienţă de şapte ani în PwC şi alţi 10 în industria de media, în grupul MediaPro. Luca Martini, lider de Servicii de Consultanţă pentru Management, PwC România a declarat că „George este parte a familiei PwC, iar revenirea sa în cadrul firmei a fost alegerea naturală. Împreună cu el, sunt convins că PwC are cea mai bună echipă de tranzacţii din România, un fel de one-stop-shop pentru companiile interesate de fuziuni şi achiziţii, abordând tranzacţiile din toate unghiurile posibile - de la corporate finance, la servicii de tranzacţii şi analize due-dilligence, dar şi având în vedere implicaţiile fiscale şi juridice ale acestor operaţiuni.”.

La rândul său, George Ureche, lider de Tranzacţii, PwC România a spus că: „Am activitatea de consultanţă în ADN-ul meu profesional, iar întoarcerea în cadrul PwC înseamnă într-un fel revenirea acasă. PwC are o echipă excelentă de profesionişti de tranzacţii, care combină o vastă expertiză tehnică cu o cunoaştere în profunzime a diferitelor sectoare economice şi o înţelegere a contextului de afaceri din România”. George Ureche are un doctorat în Statistică (Academia Română) şi un MBA în cadrul Telfer School of Management şi Academiei de Studii Economice din Bucureşti.