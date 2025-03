După 6 luni de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, aproape 3.000 de pensionari încă nu și-au primit deciziile de recalculare. Această întârziere a generat nemulțumiri în rândul seniorilor, mulți dintre ei rămânând fără venituri lunare timp de mai multe luni. Oamenii se prezintă zilnic la Casele teritoriale de pensii pentru a cere explicații cu privire la situația dosarelor lor.

Domnul Costel, fost mecanic de locomotivă timp de 35 de ani, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate cauzate de stresul întârzierii recalculării pensiei.

„Decizia de recalculare nu mi-a venit până în septembrie, în timpul legal, și am așteptat până astăzi când am intrat în posesia deciziei doar datorită faptului că am cerut audiență și la audiență mi-a înmânat decizia cu drepturile mele. Datorită stresului și tensiunii care s-a acumulat pentru că, vă dați seama, eu față de colegii mei aveam o pensie mai mică cu 1.000 de lei, am suferit și un infarct.”, a povestit pensionarul pentru Digi24.