Deutsche Bank și-a întors spatele criptomonedelor

Totuși, începutul anului 2021 a marcat o creștere a Bitcoin-ului de peste 300% iar acest lucru a rezultat într-un nou val de investitori. Aparent, criptomonedele căpătau încrederea Wall Street, mai ales după lansarea Coinbase pe NASDAQ, notează bitcoinist.com

După ce China a luat decizia de a interzice cripto minatul iar Tesla s-a răzgândit și a anunțat că nu mai acceptă plăți în Bitcoin, piața criptomonedelor a continuat să scadă. În ultima lună, BTC a scăzut cu 48% iar Ethereum și celelalte monede virtuale se află într-o situație și mai gravă.

Evoluția nu a durat

În momentul de față, Deutsche Bank și-a întors spatele monedelor virtuale. Analiștii de la Deutsche au publicat recent un studiu intitulat „Bitcoin: Trendy is the last stage before tacky”.

În studiul respectiv, un analist critică criptomonedele din cauza susceptibilității acestora în fața presiunii de vânzare. „Un singur tweet și un anunț al guvernului chinez au fost îndeajuns pentru ca criptomonedele să piardă popularitatea”.

O altă îngrijorare a analiștilor este legată de lipsa abilității tranzacționale a Bitcoin. Deutsche susține că lipsa de lichiditate a Bitcoin nu a justificat evaluare ridicată și legitimitatea. „Valoarea Bitcoin este determinată în întregime de gândirea iluzorie”, notează analiștii în studiul respectiv.

În contextul în care băncile centrale vor să impună noi reguli în această nouă industrie, creșterea ar putea deveni din ce în ce mai mică, notează sursa menționată. Trebuie amintit că banca centrală a Chinei intenționează să-și lanseze anul viitor propriul Yuan digital, în locul criptomonedelor.

Totuși, un alt detaliu ce trebuie subliniat este faptul că instituțiile financiare, inclusiv băncile, sunt de multe ori reacţionare. Cu numai câteva luni înainte, Goldman Sachs și Morgan Stanley au început să ofere produse Bitcoin către investitorii instituționali, în timp ce prețul criptomonedelor a înregistrat renumita creștere.

Sursă foto: Dreamstime