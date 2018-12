Detalii neștiute despre câștigătorul de la Vocea României! Ce a studiat Bogdan Ioan și cum câștigă bani

Bogdan Ioan a a reuşit performanţa, încă din timpul audiţiilor pe nevăzute, de a întoarce toate cele patru scaune de la Vocea României. Numit atunci Michael Jackson de România, concurentul i-a ridicat în picioare pe toţi cei patru juraţi - Andra, Irina, Smiley şi Tudor. Bogdan Ioan a acceptat să facă parte din echipa lui Smiley, deşi a fost ofertat de toţi cei patru juraţi. În final, Smiley a reuşit să dea cu ajutorul lui Bogdan Ioan cel de-al doilea câştigător din echipa lui, la Vocea României.

Bogdan Ioan este o ”voce cum rar mai găseşti!”, potrivit lui Smiley. Cântăreţul a subliniat, în mod repetat că nu a mai văzut multe voci ca cea a lui Bogdan Ioan. Iar când a spus asta, s-a referit la vocile din toată lumea, nu doar din România, aşa cum antrenorul a ţinut să sublinieze. ”Nu am mai auzit aşa ceva la Vocea României. Sunt şocat! Mi-ar plăcea să am ocazia să lucrez cu tine. Vocea ta te va duce departe. M-ai lăsat fără cuvinte. Nu am auzit pe nimeni să cânte aşa ca Michael Jackson. Sunt de opt sezoane la Vocea României, dar nu am mai auzit aşa ceva!”, a declarat Smiley, după prima audiţie.

Bogdan Ioan are 28 de ani şi a venit la Vocea României de la malul mării, din Constanţa. Bogdan Ioan a studiat Arhitectura la Iaşi, iar până la 17 ani a făcut dans sportiv de performanţă. A renunţat la dans, deşi era printre cei mai buni din ţară, la sfatul tatălui său, care lucrează în domeniul construcţiilor. Dintre juraţi, Tudor Chirilă a fost cel care l-a dorit mult pe Bogdan Ioan în echipa sa şi i-a spus că ”i-a transmis aceleaşi emoţii pe care le-a simţit în 1992, atunci când a fost la concertul lui Michael Jackson de la Bucureşti”.

Andra nu s-a putut nici ea abţine din emoţia pe care i-a creat-o Bogdan Ioan. Cu o ureche fină, ea a ştiut încă de pe atunci că Bogdan Ioan va fi marele câştigător Vocea României 2018.”Nu am crezut că se va naşte un om care să cânte aşa. Pe Michael Jackson… unii spun că nu îl egalează nimeni, dar tu ai cântat ca el. Ai cântat impecabil, fă-mă fericită şi vino în echipa mea”, a fost descrierea pe care i-a făcut-o artista, la finalul prestaţiei sale.

Cel pe care l-a considerat cel mai aproape de ceea ce caută a fost Smiley. ”Este incredibil ce mi se întampla! Îi mulţumesc lui Smiley şi celorlalţi antrenori pentru cuvintele şi aprecierile lor!”, a scris Bogdan Ioana atunci pe o reţea de socializare.