Mihai Valeriu a susținut că nu are nicio implicare în mitingul din 10 august. El a insistat că nu a coordonat intervenţia forţelor de ordine şi că nici nu a ţinut în vreun fel legătura cu Liviu Dragnea.

”Exista documente oficiale, instituţionale, în care sunt trecuţi toti cei care au fost învestiţi cu atribuţii de conducere, comandă sau coordonare operativă în ziua respectivă. Eu nu mă regăsesc printre aceste persoane. Documentele oficiale sunt la Parchet şi fac parte din dosarul pe care dumnealor îl instrumentează”, a susținut Mihai Valeriu vineri, într-un comunicat de presă.

El a recunoscut că în cea mai mare parte a timpului, a fost printre protestatari, însă a stat şi printre colegii mei din Jandarmerie şi Poliţie.

„Nu am dat niciun ordin şi nicio dispoziţie pentru nicio structură, am fost un simplu observator”, a mai transmis Mihai Valeriu.

Acesta a susținut că nu a comunicat în niciun fel cu Liviu Dragnea în ziua protestului.

”În timpul manifestaţiilor, nu am avut nicio convorbire cu nimeni pe tema protestului, în afară de centrul nostru operaţional de la nivelul MAI. Nu am vorbit nici măcar pe canalul operativ de pe staţia radio. Nu am vorbit nici cu domnul Liviu Dragnea, nici cu vreo altă persoană din zona politică sau guvernamentală, din afara Ministerului de Interne”, a mai spus Mihai Valeriu, care a refuzat să precizeze cine a dat ordinul pentru intervenţia din Piaţa Victoriei.

